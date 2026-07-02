De la idee la propria afacere: Elvira Benderleu și povestea Interbrands Prod

În Republica Moldova sunt tot mai mulți antreprenori care demonstrează că o afacere poate aduce nu doar venit, ci și un impact pozitiv asupra comunității și mediului. Un astfel de exemplu este atelierul Interbrands Prod din Soroca, unde sunt produse zilnic genți eco reutilizabile, în diverse modele și dimensiuni.

În acest episod al podcastului „La taclale cu vânzare”, discutăm cu Elvira Benderleu, fondatoarea afacerii, despre drumul parcurs de la statutul de angajată la cel de antreprenoare, provocările întâlnite în dezvoltarea businessului și lecțiile învățate pe parcurs.

Aflăm cum iau naștere gențile eco, de ce tot mai mulți clienți aleg produsele reutilizabile și ce înseamnă să construiești o afacere locală într-o piață aflată în continuă schimbare.

Vă invităm să ascultați episodul și să descoperiți povestea unui antreprenor din Soroca care demonstrează că perseverența, munca și încrederea în propriile idei pot transforma un vis într-o afacere de succes.