Rezultate remarcabile pentru discipolii CCC Florești la Turneul Republican de Șah „Cupa Victoriei”

De către
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Discipolii Centrul de Creație al Copiilor Florești au obținut rezultate notabile în cadrul celei de-a IV-a ediții a Turneului Republican de Șah „Cupa Victoriei”, desfășurat în orașul Sîngerei.

Competiția a reunit tineri șahiști din mai multe localități ale țării, oferind un cadru competitiv în care participanții și-au demonstrat abilitățile strategice, concentrarea și spiritul de fair-play.

Reprezentanții din Florești s-au remarcat prin performanțe solide, urcând pe podium și obținând clasări importante la categoriile lor de vârstă:

  • Gheorghe Galben – locul I, categoria băieți 10 ani
  • Victoria Mînzat – locul II, categoria fete 12 ani
  • Parascovia Pascaru – locul V, categoria fete 14 ani

Rezultatele confirmă nivelul de pregătire al tinerilor șahiști și munca depusă în cadrul cercurilor de profil, unde disciplina și gândirea strategică sunt esențiale.

Organizatorii și instructorii au felicitat participanții pentru evoluția lor, subliniind importanța participării la competiții republicane, care contribuie la dezvoltarea experienței sportive și a încrederii în propriile abilități.

Tinerii sportivi din Florești își continuă pregătirea, cu obiectivul de a obține noi performanțe la viitoarele turnee de șah din țară.


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