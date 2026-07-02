Cinci persoane sancționate pentru nerespectarea măsurilor de combatere a ambroziei în raionul Soroca

Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca continuă acțiunile de monitorizare și control privind respectarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii buruienii invazive ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), plantă cu un puternic impact negativ asupra sănătății populației și asupra mediului.

În cadrul raziilor desfășurate pe teritoriul raionului Soroca, inspectorii de mediu au depistat mai multe cazuri de nerespectare a obligațiilor legale privind combaterea acestei buruieni, în localitatea Cosăuți și în municipiul Soroca.

Ca urmare a controalelor efectuate, au fost întocmite cinci procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art. 117 alin. (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova, în privința unor persoane fizice care nu au întreprins măsurile necesare pentru combaterea și prevenirea răspândirii buruienilor pe terenurile pe care le dețin sau le gestionează.

Pentru încălcările constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 3 000 de lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește tuturor proprietarilor și deținătorilor de terenuri că au obligația legală de a combate și preveni răspândirea ambroziei. Intervenția promptă contribuie la diminuarea efectelor alergene produse de această plantă invazivă, la protejarea sănătății publice și la conservarea unui mediu curat și sănătos.