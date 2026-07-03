Secretara de stat, Tatiana Nistorică, reținută la nici jumătate de an de la numire. Bănuieli de corupție

Secretară de stat de la Ministerul Agriculturii și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de corupție. Surse ale portalului Anticoruptie.md declară că ar fi vorba despre Tatiana Nistorică, numită în funcție în luna februarie curent. Nistorică era responsabilă de politicile din domeniile zootehniei, sănătății și bunăstării animalelor, precum și al siguranței alimentelor. Funcționara a fost reținută chiar de ziua sa de naștere, 2 iulie.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, au reținut un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic, într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție.

Potrivit materialelor acumulate, reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate, menționează CNA.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la alte adrese, în scopul acumulării și consolidării probatoriului.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.