Dacă tema aprovizionării cu apă a sorocenilor a (re)devenit de actualitate înseamnă că vin alegerile locale

De către
OdN
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Observatorul de Nord

În Parlament a avut loc o conferință de presă, susținută  de deputatele socialiste Alla Pilipețcaia și Alla Darovannaia, care au declarat că autoritățile întârzie implementarea, la Soroca, a proiectelor de alimentare cu apă și de construire a stațiilor de tratare a apelor uzate.

Astfel, deputata soroceană, Ala Pilipețcaia, a menționat că „…autoritățile au anunțat anterior dezvoltarea unor surse alternative de alimentare cu apă și au efectuat inventarierea puțurilor de rezervă. Lucrările de reabilitare a puțurilor de rezervă din raionul Soroca au fost finalizate, fiind cheltuiți aproximativ 1,5 milioane de lei”. Deputata susține însă că problema rambursării acestor cheltuieli rămâne nerezolvată, în pofida promisiunilor făcute anterior de Guvern.

La rândul său, deputata Alla Darovannaia a reamintit că, „…în anul 2022, pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare au fost contractate un împrumut de 44 de milioane de euro și un grant de 1,35 milioane de euro. În ciuda acestui fapt, construcția unui număr de obiective, inclusiv a stației de epurare a apelor uzate din Soroca, încă nu a început sau se află doar în faza procedurală”.

  Tema invocată de doamnele deputate a fost și rămâne de actualitate, mai cu seamă că la anul vor avea loc alegeri locale generale.

Vă reamintim că, Observatorul de Nord a invitat autoritățile raionale și municipale la discuții pe această temă, dar mâna noastră întinsă a rămas în aer.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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