Asta da! 17 asistente din aceeași secție sunt însărcinate în același timp!

Un record neobișnuit a fost atins la un spital din SUA, unde 17 angajate din aceeași secție de obstetrică sunt însărcinate simultan, depășind precedentul maxim de 11 cazuri înregistrate anterior.

La Spitalul Miami Valley din Dayton, statul american Ohio, un fenomen rar a atras atenția întregii lumi medicale: 17 asistente și moașe din aceeași secție de nașteri sunt însărcinate în același timp, stabilind un nou record intern al unității. „Totul este foarte interesant. În ultimele luni, am aflat încontinuu că o altă colegă era însărcinată, iar numărul a continuat să crească”, a declarat Amberly Seiner, managerul secției de asistență medicală, pentru ABC News.

Recent, 15 dintre cele 17 viitoare mame s-au reunit pentru o fotografie de grup realizată în spital, purtând uniformele de lucru. Imaginea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a devenit subiect de interes în presa americană.,,CITIȚI materialul integral pe adevarul.ro