Asta da! 17 asistente din aceeași secție sunt însărcinate în același timp!

De către
Victor Cobăsneanu
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Un record neobișnuit a fost atins la un spital din SUA, unde 17 angajate din aceeași secție de obstetrică sunt însărcinate simultan, depășind precedentul maxim de 11 cazuri înregistrate anterior. 

La Spitalul Miami Valley din Dayton, statul american Ohio, un fenomen rar a atras atenția întregii lumi medicale: 17 asistente și moașe din aceeași secție de nașteri sunt însărcinate în același timp, stabilind un nou record intern al unității. „Totul este foarte interesant. În ultimele luni, am aflat încontinuu că o altă colegă era însărcinată, iar numărul a continuat să crească”, a declarat Amberly Seiner, managerul secției de asistență medicală, pentru ABC News.

Recent, 15 dintre cele 17 viitoare mame s-au reunit pentru o fotografie de grup realizată în spital, purtând uniformele de lucru. Imaginea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a devenit subiect de interes în presa americană.,,CITIȚI materialul integral pe adevarul.ro


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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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