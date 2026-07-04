Greșeli frecvente în alimentația de vară: Ce ar trebui să evităm în zilele călduroase

Vara vine cu soare, vacanțe, plimbări și mese mai ușoare. Totuși, în zilele cu temperaturi ridicate, felul în care mâncăm și ne hidratăm contează foarte mult. Unele obiceiuri aparent nevinovate ne pot face să ne simțim obosiți, balonați sau lipsiți de energie.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este consumul prea mic de apă. Pe timp de vară, corpul pierde mai multe lichide prin transpirație, iar apa trebuie băută pe parcursul întregii zile, nu doar atunci când apare senzația puternică de sete. Specialiștii recomandă să avem la îndemână o sticlă cu apă și să limităm băuturile foarte dulci, foarte sărate, alcoolul și excesul de cafeină în zilele fierbinți.

O altă greșeală este înlocuirea apei cu sucuri, băuturi carbogazoase sau energizante. Acestea pot părea răcoritoare pe moment, dar conțin adesea mult zahăr și nu sunt cea mai bună alegere pentru hidratare. Apa simplă, apa cu lămâie, ceaiurile neîndulcite sau fructele bogate în apă sunt opțiuni mai potrivite.

În perioada verii, mulți oameni mănâncă mai puține mese regulate și ajung să consume seara porții mari, grele. Mâncărurile foarte grase, prăjite sau prea sărate pot îngreuna digestia și pot accentua starea de disconfort. Este mai bine ca mesele să fie mai ușoare, cu legume, fructe, produse lactate, pește, carne slabă sau cereale.

O greșeală des întâlnită este și consumul insuficient de fructe și legume. Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi pentru adulți și copiii mai mari de 10 ani, ca parte a unei alimentații sănătoase. Vara avem avantajul că piețele sunt pline de produse proaspete, locale și de sezon.

Atenție însă: fructele nu trebuie consumate în exces, mai ales seara târziu sau în locul tuturor meselor. Pepenele, caisele, piersicile sau strugurii sunt sănătoase, dar nu trebuie să înlocuiască complet o alimentație echilibrată.

O altă problemă importantă este păstrarea alimentelor în condiții nepotrivite. Vara, mâncarea se poate altera mult mai repede. Produsele perisabile nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore, iar dacă afară sunt peste 32 de grade Celsius, limita scade la o oră. Carnea, lactatele, ouăle, peștele, salatele cu maioneză și deserturile cu cremă trebuie păstrate la rece.

De asemenea, multe persoane consumă alcool pentru „răcorire”, mai ales la picnicuri, terase sau pe plajă. În realitate, alcoolul poate contribui la deshidratare și poate reduce atenția, ceea ce devine periculos în zilele caniculare sau în apropierea apei.

Specialiștii recomandă prudență și în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. Aceștia pot fi mai sensibili la căldură și la deshidratare. În cazul lor, mesele trebuie să fie simple, proaspete și adaptate nevoilor fiecăruia.

Alimentația de vară nu trebuie să fie complicată. Regula de bază este simplă: mai multă apă, mai multe produse proaspete, mai puține băuturi dulci, mai puține prăjeli și mai multă atenție la păstrarea alimentelor.

Vara este un anotimp al bucuriei, dar și al responsabilității. Iar grija pentru ceea ce punem în farfurie poate face diferența dintre o zi plăcută și una cu probleme de sănătate.