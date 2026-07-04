Ce legume poți semăna în iulie pentru o recoltă târzie?

Luna iulie nu înseamnă doar recoltă în grădină. Chiar dacă este mijlocul verii, mai sunt plante care pot fi semănate sau plantate acum și care pot aduce roade până la sfârșitul sezonului sau chiar toamna.

În această perioadă, grădinarii trebuie să țină cont de un lucru foarte important: căldura. Solul este mai uscat, iar plantele tinere au nevoie de apă mai des decât primăvara. De aceea, este bine ca semănatul sau plantarea să se facă seara ori dimineața devreme, când soarele nu arde atât de puternic.

Printre legumele care pot fi puse în pământ în iulie se numără fasolea verde. Aceasta crește destul de repede și, dacă are suficientă apă, poate oferi o recoltă bună spre sfârșitul verii. Tot în iulie mai pot fi semănați castraveții, mai ales soiurile care au perioadă scurtă de creștere.

O altă alegere potrivită este sfecla roșie. Ea poate fi semănată în grădină pentru consumul de toamnă. La fel, pot fi plantate gulii și varză pentru recolta de toamnă. Aceste culturi au nevoie de spațiu, lumină și udare regulată.

Cei care vor verdețuri proaspete pot semăna mărar, pătrunjel, salată sau spanac. Acestea nu ocupă mult loc și pot fi cultivate chiar și în straturi mici. Mărarul este una dintre cele mai ușor de îngrijit plante și poate fi semănat de mai multe ori pe parcursul verii.

În a doua parte a lunii iulie pot fi semănate și ridichi de iarnă. Acestea se dezvoltă mai bine când zilele încep să devină mai scurte și pot fi bune pentru consum în perioada rece.

Cei care au loc liber în grădină după ce au scos cartofii timpurii, ceapa sau usturoiul pot folosi terenul pentru o a doua cultură. Astfel, grădina nu rămâne goală, iar familia poate avea legume și verdețuri proaspete până târziu în toamnă.

Pentru ca plantele puse în iulie să crească bine, este recomandat ca pământul să fie afânat, udat înainte de semănat și curățat de buruieni. După răsărire, plantele trebuie urmărite atent, mai ales în zilele caniculare.

Așadar, chiar dacă vara este în toi, iulie rămâne o lună bună pentru grădinărit. Cu puțină grijă și udare la timp, fasolea verde, castraveții, sfecla, varza, guliile, mărarul, spanacul și ridichile pot aduce o recoltă frumoasă în gospodărie.