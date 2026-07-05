Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 iulie 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 6-12 iulie 2026

Anxietatea colectivă pe care o recunoști în dinamica propriei familii are drept sursă experiența de viață a fiecărui membru care o alcătuiește. Pe parcursul acestei săptămâni îți va fi tot mai dificil să faci alegeri pentru propriul bine deoarece atenția îți este îndreptată către cei dragi. Ajungi din nou să te neglijezi. Ești conștientă de acest lucru, dar parcă nu poți să controlezi asta.

Horoscop săptămânal Taur: 6-12 iulie 2026

Conflictele de care ai parte la birou sunt consumatoare de energie și asta nu va fi în avantajul tău din punct de vedere energetic. Atunci când realizezi că opiniile nu îți sunt luate în calcul, este mai bine să te retragi și să faci doar ceea ce ți se zice. O astfel de atitudine te poate feri de dezamăgiri și îți oferă spațiu de dezvoltare personală.

Horoscop săptămânal Gemeni: 6-12 iulie 2026

Lucrurile pe care ți le dorești nu sunt ușor de îndeplinit. Chiar și atunci când crezi despre tine că ești imbatabilă, știi că faci eforturi mari pentru a te menține pe linia de plutire. Modalitatea în care vei reuși să te organizezi te va ajuta să faci tot ceea ce ți-ai propus pentru zilele următoare. Chiar dacă vor fi și situații limită, vei reuși să te redresezi rapid.

Horoscop săptămânal Rac: 6-12 iulie 2026

Acordă-ți timp și răbdare pentru procesul laborios de dezvoltare spirituală în care te afli! Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat mult să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. În plan personal, pui multă pasiune în orice relație pe care o ai deoarece te identifici cu propriile sentimente.

Horoscop săptămânal Leu: 6-12 iulie 2026

Indiferent de starea de jovialitate pe care o resimți, este de reținut totuși că este o săptămână dificilă din punct de vedere emoțional. Chiar dacă compromisurile pe care le faci par să fie riscante, pe termen lung, acestea merită orice dedicare din partea ta. Te simți din ce în ce mai inspirată și determinată să faci lucruri pentru sine.

Horoscop săptămânal Fecioară: 6-12 iulie 2026

Ai tot mai multe obiective de îndeplinit și parcă timpul nu îți mai este suficient. Din păcate, de multe ori ești reticentă în fața unui „nou început”. Mai ales atunci când în joc se află lucruri în care crezi cu adevărat și îți este frică să nu se „risipească”, acționezi precaut sau lași deoparte orice inițiativă. La birou nimic nu pare să fie ușor de îndeplinit.

Horoscop săptămânal Balanță: 6-12 iulie 2026

Inconvenientele care apar atunci când avem o atitudine delăsătoare se întorc împotriva noastră, mai devreme sau mai târziu. Este de preferat să rămânem în acțiune mereu deoarece sănătatea noastră psihică și emoțională depinde de stilul nostru de viață. În această săptămână va fi nevoie să rămâi mai conectată la propriul organism.

Horoscop săptămânal Scorpion: 6-12 iulie 2026

Negocierile care au loc la birou la începutul acestei săptămâni îți oferă oportunitatea de a pune pe tablă toate cărțile pe care le deții. Pentru fiecare dintre noi, viața este un carusel care nu se oprește niciodată. Nimic din ceea ce facem nu poate fi întru totul controlat. A renunța la ideea perfecțiunii este un dar pe care ți-l poți face.

Horoscop săptămânal Săgetător: 6-12 iulie 2026

A te lăsa ghidată de ceea ce simți poate deveni destul de confuz având în vedere perioada plină de dificultăți prin care treci. Atunci când vine vorba de carieră sau de proiectele profesionale, ești prima persoană care pune cărțile pe față. Îți place să fii mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în jur și de aceea preiei mereu inițiativa.

Horoscop săptămânal Capricorn: 6-12 iulie 2026

Te irită peste măsură ideea de imprevizibil. Atunci când ai parte de lucruri la care nu te-ai fi gândit vreodată, îți dai seama că nu deții deloc controlul asupra propriei vieți. Starea de spirit din zilele următoare, în ciuda negativismului de care ești înconjurată, te ajută să duci la îndeplinire multe din planurile stabilite. Lasă-te condusă de intuiție!

Horoscop săptămânal Vărsător: 6-12 iulie 2026

Firea curioasă poate să îi deranjeze pe cei din jur. Schimbul de replici pe care îl vei avea, în mai multe contexte, va susține această stare de fapt. Chiar dacă îți dorești să afli lucruri, trebuie să știi cum să o faci. De multe ori, gestul tău poate să fie interpretat ca fiind un comportament intrusiv, mai ales față de acele persoane care nu prea te plac.

Horoscop săptămânal Pești: 6-12 iulie 2026

Îți dorești să reiei legătura cu anumite prietene, dar nu știi dacă ai toate resursele necesare pentru a susține acest lucru. Acțiunile tale par să fie doar frânturi în raport cu ceea ce este nevoie să faci pentru a aduce în viața ta schimbările pe care ți le dorești. Această săptămână a lunii iulie te va găsi destul de recalcitrantă și indispusă.

SURSA: elle.ro