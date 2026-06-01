A cerut 2000 euro pentru un permis de conducere, dar s-a ales cu o amendă de 100.000 de lei / VIDEO

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru trafic de influență după ce a pretins și primit bani de la o persoană care încerca să obțină permisul de conducere. Potrivit instanței, acesta a susținut că are influență asupra angajaților responsabili de examinarea candidaților și a promis facilitarea promovării examenelor auto în schimbul unei sume de bani.

Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pronunțat sentința după ce inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a acceptat examinarea cauzei în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Conform materialelor dosarului, în vara anului 2025, o femeie care încerca de mai mult timp să promoveze examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B a aflat despre existența unei persoane care ar putea facilita promovarea probelor. Cei doi s-au întâlnit în orașul Florești, iar bărbatul i-a comunicat că o poate ajuta să obțină calificativul „Admis” atât la proba teoretică, cât și la cea practică, în schimbul sumei de 2.000 de euro.

În cadrul aceleiași întâlniri, femeia i-a transmis 1.450 de euro, urmând ca diferența de 550 de euro să fie achitată după susținerea examenelor. Potrivit anchetei, bărbatul a afirmat că are influență asupra unor persoane implicate în procesul de examinare și că poate interveni pentru favorizarea candidatei.

Ulterior, femeia a participat la examenul teoretic, unde a utilizat echipamente ascunse prin intermediul cărora primea răspunsurile corecte la întrebările afișate pe calculator. În aceste condiții, ea a promovat proba teoretică, însă rezultatul a fost anulat ulterior de autorități.

După anularea examenului și în lipsa permisului de conducere promis, femeia a cerut restituirea banilor. Potrivit declarațiilor depuse în dosar, bărbatul i-a comunicat că suma nu se mai află la el, deoarece ar fi fost transmisă altor persoane care urmau să intervină în proces.

În cadrul urmăririi penale, ofițerii de investigație au administrat declarații de martori, înregistrări audio și video, precum și alte probe documentare. O conversație interceptată de anchetatori a confirmat că inculpatul a recunoscut primirea banilor și a susținut că i-a transmis mai departe.

În fața instanței, acesta a recunoscut integral faptele imputate și a declarat că regretă cele întâmplate. Judecătorii au constatat că acțiunile sale întrunesc elementele infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de articolul 326 alineatul (1) din Codul penal.

La individualizarea pedepsei, instanța a ținut cont de lipsa antecedentelor penale, de recunoașterea vinovăției și de cooperarea cu organele de urmărire penală. În consecință, bărbatul a fost condamnat la o amendă de 2.000 de unități convenționale, echivalentul a 100.000 de lei.

Totodată, suma de 1.600 de euro ridicată în timpul anchetei a fost confiscată în folosul statului, iar măsura preventivă de obligare de a nu părăsi țara va rămâne în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței.