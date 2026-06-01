Expoziție de excepție la Drochia: colecția cu renume mondial a fascinat publicul de Ziua Copiilor

La invitația domnului Vasile Cemortan, președinte al raionului Drochia, cunoscutul colecționar Petru Costin, fondatorul Muzeului Serviciului Vamal și deținătorul celei mai mari colecții vamale din lume, a avut fericita ocazie să prezinte pentru prima dată la Drochia o parte din impresionanta sa colecție de chipiuri ale instituțiilor de forță din întreaga lume.

Expoziția a fost organizată în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Copiilor, organizat de Consiliul Raional Drochia, la Tabăra „Poenița Însorită” și a constituit una dintre cele mai atractive și apreciate surprize pentru participanți.

Atât locuitorii orașului Drochia, cât și numeroșii oaspeți prezenți la sărbătoare, au avut prilejul să admire această colecție unicală, alcătuită din chipiuri și însemne provenite din state europene, dar și din țări ale Asiei, Africii și Americii.

Vizitatorii au descoperit exponate rare de chipiuri, aparținând instituțiilor de forță, serviciilor vamale, poliției, armatei și altor structuri specializate din numeroase state ale lumii, fiecare piesă având propria poveste și reprezentând identitatea instituțională și culturală a statului de origine.

Copiii au manifestat un interes deosebit pentru colecție, adresând întrebări și explorând cu curiozitate diversitatea exponatelor, transformând vizita într-o adevărată lecție de istorie, geografie și cultură internațională.

Galeria Colecțiilor din cadrul Consiliului Raional Ialoveni găzduiește una dintre cele mai impresionante și valoroase colecții tematice din Republica Moldova, creată de Petru Costin, fondatorul Muzeului Serviciului Vamal. Prin pasiunea, perseverența și munca sa de zeci de ani, acesta a reușit să transforme o inițiativă personală într-un adevărat patrimoniu cultural și educațional de valoare internațională.

De-a lungul anilor, Petru Costin a organizat și prezentat peste 450 de expoziții tematice dedicate patrimoniului vamal, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, contribuind la promovarea imaginii țării și la valorificarea patrimoniului instituțional. Activitatea sa a fost apreciată la nivel internațional, fiind autorul a trei recorduri mondiale Guinness și deținătorul a șase certificate internaționale care confirmă valoarea și unicitatea colecțiilor sale.

Unul dintre cele mai importante succese ale sale îl constituie recunoașterea oficială a colecției drept cea mai mare colecție vamală din lume – realizare ce demonstrează că pasiunea, dăruirea și munca susținută pot transforma o colecție într-un simbol al excelenței și al promovării patrimoniului național.

Galeria Colecțiilor și Muzeul Serviciului Vamal din Ialoveni reprezintă astăzi nu doar un spațiu expozițional, ci și un important centru de educație, cultură și promovare a valorilor istorice. Fiecare exponat vorbește despre cooperarea internațională, despre istoria instituțiilor de forță și despre respectul față de profesiile care contribuie la siguranța și dezvoltarea societății.

Prezența lui Petru Costin la Drochia a oferit publicului posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape o colecție recunoscută pe plan mondial și de a aprecia rezultatul unei munci impresionante, desfășurate de-a lungul mai multor decenii. Prin această expoziție, orașul Drochia a devenit, pentru o zi, gazda unei veritabile călătorii prin lume, realizată prin intermediul unor exponate de o valoare culturală și documentară deosebită.

Evenimentul s-a bucurat de un interes sporit din partea vizitatorilor, demonstrând încă o dată că patrimoniul muzeal și colecțiile de valoare pot constitui punți de legătură între generații, culturi și comunități.

Delia DUMITRESCU