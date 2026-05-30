Cum alegi corect protecția solară pentru tenul sensibil

Protecția solară nu mai este demult importantă doar în vacanțe sau la plajă. Specialiștii atrag atenția că pielea este expusă zilnic radiațiilor UV, chiar și atunci când oamenii merg la serviciu, conduc mașina sau petrec puțin timp în aer liber.

Pentru persoanele cu ten sensibil, expunerea la soare poate provoca mai ușor roșeață, usturime, uscăciune sau senzație de disconfort. Din acest motiv, alegerea unei creme potrivite cu factor de protecție solară devine o parte importantă a rutinei zilnice de îngrijire.

Medicii și specialiștii în îngrijirea pielii recomandă folosirea zilnică a produselor cu SPF, indiferent de anotimp. Chiar și în zilele înnorate, radiațiile UV afectează pielea și pot contribui la apariția arsurilor, petelor pigmentare sau îmbătrânirii premature.

În perioadele cu expunere mai intensă la soare, cum sunt zilele de vară, vacanțele sau activitățile desfășurate în aer liber, este recomandată utilizarea unui produs cu SPF 50+. Totuși, specialiștii precizează că protecția solară trebuie reaplicată pe parcursul zilei, mai ales după transpirație sau contactul cu apa.

Pentru persoanele cu piele sensibilă, textura produsului contează la fel de mult ca nivelul de protecție. Produsele prea dense sau lipicioase pot crea disconfort și pot descuraja utilizarea zilnică. Din acest motiv, multe persoane aleg formule fluide și ușoare, care se absorb rapid în piele.

Un exemplu este Fluidul de protecție solară Allergy Sun System SPF50+ de la Rilastil, creat special pentru pielea sensibilă și predispusă la alergii solare. Produsul are o textură lejeră și poate fi integrat mai ușor în rutina zilnică de îngrijire.

Specialiștii recomandă ca protecția solară să fie aplicată pe toate zonele expuse, inclusiv pe gât, urechi și decolteu. De asemenea, produsul trebuie aplicat după hidratarea pielii și înainte de machiaj.

