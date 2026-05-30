Ce îi spune mama lui Bolojan premierului. „O sun o dată pe zi”. Prim-ministrul demis, moment rar de sinceritate

De către
OdN
-
0
39

Întrebat pe ce cheltuie cei mai mulți bani lunar, Bolojan a deschis o paranteză. A vorbit despre izolarea pe care o impune funcția de premier și despre prețul pe care îl plătește familia unui om politic.

Referitor la întrebarea despre cheltuielile personale, Bolojan a explicat că poziția de premier nu lasă loc pentru investiții, concedii sau rutine obișnuite.

A recunoscut însă că scumpirile au afectat pe toată lumea.

„Este nota de plată pentru anii în care am aruncat cu bani în piață fără să avem creștere economică”.

Pe mama sa o sună în fiecare zi

Chestionat ce i-ar spune mama lui dacă ar suna-o chiar atunci, premierul demis a răspuns că o contactează zilnic.

Soția lui vorbește și ea cu soacra, în paralel. Conversațiile sunt simple: cum se simte, ce mai face la grădină, dacă este bine.

„La 87 de ani are anumite preocupări”

Bolojan a spus că mama lui se uită la televizor și urmărește știrile. Tocmai de aceea, prezența lui constantă în spațiul public îi provoacă îngrijorare.

„În momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu cred că îi creează o senzație de confort”, a recunoscut el.

Întrebat dacă mama îl îndeamnă să renunțe la viața publică, Bolojan a spus: „Mi-a spus asta de mai multe ori”.

A adăugat însă că ea rămâne, în esență, susținătoarea lui. „Chiar dacă nu mai sunt un copil, tot copil rămâi”, a spus premierul demis.

SURSA: mediafax.ro


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentRevine Marea Britanie în UE la șase ani de la Brexit? Bre-entry ar putea fi noua dramă geopolitică
Articolul următorCum alegi corect protecția solară pentru tenul sensibil
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.