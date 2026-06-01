Împreună pentru comunități mai informate: bilanțul programului «Educație media pentru ONG-uri”

În era digitală, când informația circulă cu o viteză impresionantă, iar fenomenul dezinformării capătă forme tot mai sofisticate, educația media devine o competență esențială pentru fiecare cetățean. Capacitatea de a analiza critic informațiile, de a identifica sursele credibile și de a face diferența dintre fapte și manipulare, contribuie la formarea unor comunități mai informate, mai responsabile și mai rezistente în fața provocărilor spațiului informațional contemporan.

Organizațiile neguvernamentale au un rol important în promovarea educației media la nivel local, devenind punți de legătură între informație, cetățeni și comunitate. Prin activitățile desfășurate, acestea contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la combaterea știrilor false și la crearea unui mediu informațional sănătos.

În acest context, pe 28 mai curent, în incinta ArtCor din municipiul Chișinău, s-a desfășurat evenimentul de totalizare a programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Activitatea a reunit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din întreaga țară, care pe parcursul lunilor februarie–mai au participat la sesiuni de formare, dedicate dezvoltării competențelor de educație media.

Evenimentul a debutat cu un cuvânt de salut din partea doamnei Ina Grejdeanu, Directoare de dezvoltare strategică, la Centrul pentru Jurnalism Independent, care a prezentat o scurtă retrospectivă a activităților desfășurate în cadrul programului. Aceasta a evidențiat implicarea activă a participanților, rezultatele obținute și impactul pe care proiectul l-a avut asupra organizațiilor beneficiare și a comunităților din care acestea fac parte.

Un moment important al reuniunii l-a constituit prezentarea experiențelor și rezultatelor obținute de participanți, în urma implementării activităților de educație media la nivel local. Reprezentanții ONG-urilor au împărtășit exemple de bune practici, inițiative și acțiuni desfășurate în comunități, demonstrând că educația media devine un instrument tot mai necesar pentru dezvoltarea gândirii critice și combaterea dezinformării.

În cadrul evenimentului a avut loc și sesiunea de instruire cu tema „Inteligența artificială în online: cum depistăm falsurile și folosim responsabil AI-ul”, susținută de Ana Sârbu, jurnalistă și formatoare. Participanții au avut oportunitatea de a afla informații utile despre impactul inteligenței artificiale asupra spațiului informațional și despre metodele prin care pot identifica conținuturile generate artificial.

Sesiunea s-a remarcat prin caracterul său interactiv și practic. Un interes deosebit a generat exercițiul de identificare a imaginilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale, participanții fiind provocați să distingă între imaginile reale și cele create digital. Activitatea a demonstrat cât de importantă este dezvoltarea competențelor de verificare a informațiilor într-un mediu online aflat într-o continuă transformare.

Momentul festiv al evenimentului a fost marcat de înmânarea diplomelor de apreciere. Victoria Tătaru, coordonatoare de program, Centrul pentru Jurnalism Independent, a adresat sincere mulțumiri celor 25 de participanți pentru implicarea activă, perseverența și deschiderea de care au dat dovadă pe parcursul programului de instruire. Aceasta a apreciat eforturile depuse de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale în promovarea educației media la nivel local și i-a încurajat să continue activitățile de informare și dezvoltare a gândirii critice în comunitățile lor.

Am rămas profund impresionată de mesajul de mulțumire pentru toți participanții programului, din partea doamnei Victoria Tataru:

„Am trăit emoții deosebit de frumoase la prezentarea activităților desfășurate pe parcursul ultimelor trei luni. Poate sună tare, dar a fost un moment de glorie, în care fiecare organizație și-a prezentat lucrul efectuat în organizația și comunitatea sa. Ne-am bucurat enorm să auzim în cuvinte și să vedem pe slide-uri în prezentări tot ce a fost realizat. Sunteți o echipă minunată și ne bucurăm să vă avem alături!

Uniți de interese și preocupări comune privind provocările și vulnerabilitățile spațiului informațional, promitem să vă avem în câmpul nostru de vedere și să continuăm să muncim împreună pentru un mediu mai rezilient la dezinformare, propagandă, manipulare, știri false.”

Pentru participanți, certificatul a reprezentat nu doar o recunoaștere a efortului depus, ci și asumarea unei noi misiuni – aceea de a deveni ambasadori ai educației media în comunitățile lor, contribuind la formarea unui public mai informat, mai responsabil și mai rezistent în fața fenomenului dezinformării.

Eveniment de totalizare, desfășurat ca urmare a programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri” organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada 1 octombrie 2025 – 30 iunie 2026, cu sprijinul Elveției.

Ala BUGAI,

participantă la evenimentul de totalizare,

membră AO „Femeia de Azi”

sursa foto: CJI