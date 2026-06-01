833.795 de copii locuiesc în Republica Moldova. Cele mai populare prenume sunt David și Maxim – la băieți și Sofia și Anastasia – la fete

De către
OdN
-
0
30
COPII LA SCOALA

  În Republica Moldova locuiesc 833.795 de copii cu vârsta de până la 18 ani, dintre care 405.071 sunt fete, iar 428.724 – băieți.Din numărul total de copii, înregistrați în republica Moldova, 463.369 – locuiesc în mediul rural, iar 370.426 – în mediul urban, informează Agenția Servicii Publice.

  În primele cinci luni ale anului 2026 au fost înregistrați 9.049 de nou-născuți, comparativ cu 9.199 în aceeași perioadă a anului 2025. De la începutul anului au fost născuți 102 gemeni.
  Cele mai populare prenume pentru băieți sunt David (14.800), Maxim (14.438), Alexandru (11.151), Daniel (10.513) și Artiom (10.143). În topul prenumelor pentru fete se regăsesc Sofia (15.627), Anastasia (12.549), Daria (11.073), Victoria (9.810) și Alexandra (9.456).

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentConform rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov a fost ales primar de Orhei
Articolul următorÎmpreună pentru comunități mai informate: bilanțul programului «Educație media pentru ONG-uri”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.