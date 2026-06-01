833.795 de copii locuiesc în Republica Moldova. Cele mai populare prenume sunt David și Maxim – la băieți și Sofia și Anastasia – la fete

În Republica Moldova locuiesc 833.795 de copii cu vârsta de până la 18 ani, dintre care 405.071 sunt fete, iar 428.724 – băieți.Din numărul total de copii, înregistrați în republica Moldova, 463.369 – locuiesc în mediul rural, iar 370.426 – în mediul urban, informează Agenția Servicii Publice.

În primele cinci luni ale anului 2026 au fost înregistrați 9.049 de nou-născuți, comparativ cu 9.199 în aceeași perioadă a anului 2025. De la începutul anului au fost născuți 102 gemeni.

Cele mai populare prenume pentru băieți sunt David (14.800), Maxim (14.438), Alexandru (11.151), Daniel (10.513) și Artiom (10.143). În topul prenumelor pentru fete se regăsesc Sofia (15.627), Anastasia (12.549), Daria (11.073), Victoria (9.810) și Alexandra (9.456).