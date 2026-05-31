Echipa EDA Visoca U14 s-a calificat în faza următoare a barajului pentru promovarea în Liga 2!

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
26

După ce au pierdut în deplasare, la Ghindești, cu scorul de 0-2, tinerii fotbaliști de la formația EFA Visoca U14 au răsturnat „calculele hârtiei” și au obținut calificarea în faza următoare a barajului pentru promovarea în Liga 2!

Pe teren propriu, visocenii au câștigat cu un scor de tenis, 6-1, în confruntarea cu rivalii de la FC Florești și au demonstrat, încă o dată, că în fotbal totul este posibil. Golurile celor de la EFA au fost marcate de Vladislav Tomac – trei reușite, Stanislav Secrieru – două goluri și Dumitru Fala.

În următoarea etapă, decisivă în ceea ce privește promovarea, visocenii joacă marți, 2 iunie, la Chișinău, cu echipa CS Getica, din capitală. Baftă tinerilor fotbaliști și inspirație antrenorului!


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscop săptămânal: 1-7 iunie 2026
Articolul următorS-a pierdut cetățeanca Galina Popușoi din Soroca, în vârstă de 81 de ani…
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.