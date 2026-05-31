Echipa EDA Visoca U14 s-a calificat în faza următoare a barajului pentru promovarea în Liga 2!

După ce au pierdut în deplasare, la Ghindești, cu scorul de 0-2, tinerii fotbaliști de la formația EFA Visoca U14 au răsturnat „calculele hârtiei” și au obținut calificarea în faza următoare a barajului pentru promovarea în Liga 2!

Pe teren propriu, visocenii au câștigat cu un scor de tenis, 6-1, în confruntarea cu rivalii de la FC Florești și au demonstrat, încă o dată, că în fotbal totul este posibil. Golurile celor de la EFA au fost marcate de Vladislav Tomac – trei reușite, Stanislav Secrieru – două goluri și Dumitru Fala.

În următoarea etapă, decisivă în ceea ce privește promovarea, visocenii joacă marți, 2 iunie, la Chișinău, cu echipa CS Getica, din capitală. Baftă tinerilor fotbaliști și inspirație antrenorului!