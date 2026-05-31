Horoscop săptămânal: 1-7 iunie 2026

Berbec

Prosperitatea financiară de care ai parte în prezent te ajută să faci unele ajustări necesare propriei vieți. Evenimentele din această săptămână te vor ajuta să colecționezi amintiri frumoase și vei fi recunoscătoare pentru ceea ce trăiești. Aceasta este meritul pentru implicarea și inițiativa de care dai dovadă mereu.

În plan profesional, este important să îți menții motivația la cote maxime. A delega te poate ajuta în acest sens. Este important să înveți să faci asta. Natura ta schimbătoare este greu de înțeles de anumite persoane cu care interacționezi în aceste zile tensionate.

Te încrezi în cei din jur, dar nu o faci întru totul. Lași mereu o urmă de îndoială pentru a nu fi luată prin surprindere. Energia difuză a mai multor planete va crea destul de multă confuzie pentru tine. Rămâi aproape de acele persoane de referință pentru tine! De acolo îți vei lua energia în aceste zile.

De cele mai multe ori, alegerile celorlalți vorbesc poate despre neputința ta de a face ceva concret pentru ei. Indiferent de modul în care decurge viața lor, este despre ei, nu despre tine. Oare ce spune această nevoie a ta de a fi mereu un salvator? Pare a fi un bun început pentru un proces de introspecție.

Este posibil ca pe alocuri să fii înțeleasă greșit de anumite persoane, dar nu alegi să te explici așa cum obișnuiai să o faci. În prezent crezi mult mai mult în propriile capacități. Atunci când ai nevoie să fii bine cu tine, te retragi și petreci timpul meditând sau lecturând din cărțile preferate.

Nimeni nu mai reușește să te „debusoleze” sau să îți inducă confuzie în raport cu deciziile pe care le iei. Această săptămână aduce în prim plan pasiunea pentru cariera ta. Vei alege să te implici în proiecte care te scot din zona de confort, dar care promit din punct de vedere profesional.

Mai ales prin prisma situațiilor critice prin care treci în această perioadă, este nevoie să fii mai indulgentă cu tine. Cu siguranță nu ești la fel de exigentă cu cei din jur! A fi blândă cu sine este ceva ce se poate învăța. Tot ceea ce trebuie să faci este să îți dai voie să ajungi acolo.

Agitația de care ai parte la birou nu îți este neapărat pe plac, dar reușești să faci față presiunii, fără a apela la niciun fel de compromis cu care erai obișnuită. Totodată, stai departe de conflicte. Ai nevoie să îți conservi energia pentru lucruri care au mai mult sens pentru tine.

Partenerul de viață este alături de tine și te susține necondiționat pe orice drum pe care alegi să mergi. Maniera în care se desfășoară anumite relații te face să fii retrasă din plan social. Ai senzația că nimeni nu îți înțelege nevoile și nici măcar nu ai nicio așteptare în acest sens.

Ți se reproșează că ai fost prea indulgentă în raport cu anumite persoane care te-au jignit. Starea emoțională indusă de acele contexte a atras după sine dezamăgiri în raport cu propria persoană. Da, este posibil să fi fost victima unui bullying emoțional și doar acum să înțelegi asta.

Oricât de dificil poate părea în plan scriptic, este important să te ierți pentru greșelile pe care știi că le-ai făcut. Fă asta cu tine pentru a putea face asta și în raport cu cei din jur! Zilele acestei săptămâni te duc spre puncte de cotitură pe care nu știi dacă vei avea tăria să le treci.

Suferi prea mult pentru orice pierdere care are loc în viața ta. Pentru ca această stare să nu aibă urmări în viitor, este nevoie să îți dai voie să trăiești tot ceea ce este de simțit. Totodată este important să înțelegi ce spune această durere despre părți din tine spre care poate îți este dificil să te uiți.