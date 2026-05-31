Cum, de fapt, Nistrul este poluat nu doar la propriu, ci și virtual / VIDEO

Astăzi marcăm Ziua Nistrului. „Sărbătorit” în fiecare an în ultima duminică a lunii mai, Ziua Nistrului ar trebui să fie unul dintre cele mai importante evenimente de mediu din republică, căci acest fluviu rămâne a fi principala noastră arteră acvatică. Nistrul unește malurile, ne dă apa pe care o consumăm, ne răcorește, ne curăță mizeria pe care o aruncăm pe mal sau o vărsăm direct în el.

Nistrul curge din Carpați și se varsă în Marea Neagră, iar în cei peste 1300 de kilometri care-i parcurge, ne minunează cu priveliștile sale și ne întristează cu răul pe care i-l facem noi, oamenii. L-am gâtuit cu două Hidrocentrale, lăsând pe mijloc mai mult o baltă curgătoare decât un râu viguros, îl pângărim cu apele din canalizare, iar în ultimele luni îi „mulțumim” și cu o campanie de poluare online.

Și dacă poluarea Nistrului cu ape reziduale, inclusiv la Soroca, nu este o noutate, atunci campania online de dezinformare în timpul crizei este ceva mai nou. Fie prin folosirea tehnicilor de inteligență artificială, rupere din context, lansarea zvonurilor neverificate și prin alte metode, spațiul digital a fost poluat cu sute de știri, postări și comentarii false în această primăvară.

Nistru, ca sursă de apă potabilă pentru milioane de oameni de pe ambele maluri ale sale, este un subiect sensibil atât pentru Republica Moldova cât și Ucraina. Faptul că informația despre poluarea Nistrului nu a venit de la autoritățile Ucrainene sau din Republica Moldova, a turnat și mai multă apă la moara propagandiștilor de tot felul. Despre petele de ulei observate pe Nistru, a bătut alarma un activist din nordul Republicii Moldova.

Au urmat postări de pe conturi anonime, narative de interes pentru unii politicieni, și doar după aceasta o campanie de informare de la fața locului a autorităților de la Chișinău. Politicienii au distribuit narative false precum că, de fapt, pe podul de la Otaci s-a răsturnat un camion ucrainean care ar fi transportat o cantitate mare de produse petroliere. Faptul că petele au fost văzute la zeci de kilometri mai sus pe Nistru este contra argumentul principal al falsului acestei știri. Altă găselniță promovată de politicieni, cum ar fi Bogdat Țîrdea, a fost un video de pe un cont ul unei televiziuni inexistente în Republica Moldova, precum că sute de raci „fug” din calea petrolului de pe Nistru. Ulterior postările au fost păstrate, chiar dacă Asociația Presei Independente a demascat în cadrul proiectului Stop-fals aceste făcături.

Versiunea oficială a cauzei deversărilor, este atacul armatei ruse asupra infrastructurii hidroelectrice de la Novodnistrovsk, situată pe Nistru, la câțiva kilometri de hotarul cu Republica Moldova. Aceasta pare a fi și cauza campaniei de dezinformare și ridicularizare a crizei de pe Nistru, pentru a camufla cumva sursa problemei ecologice.

