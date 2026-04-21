Râul Nistru: analizele de laborator efectuate până în prezent confirmă prezența produselor petroliere

Invitat la emisiunea „Spațiul public” de la postul public Radio Moldova, ministrul mediului, Gheorghe Hajder  a declarat că analizele de laborator efectuate până în prezent confirmă prezența produselor petroliere în apele râului Nistru, fără a indica însă contaminare cu metale grele.

Conform unei estimări, prejudiciile provocate de poluarea râului Nistru ar putea ajunge la miliarde de lei, îevaluarea pagubelor este în desfășurare, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului documentează situația pentru a întocmi un raport detaliat. Ministrul a menționat că, atâta timp cât petele de petrol sunt vizibile pe Nistru, ele continuă să producă prejudicii, iar autoritățile vor elabora un raport comprehensiv pe care îl vom înainta părții responsabile, Federației Ruse, pentru a solicita despăgubiri.

Vă reamintim că, Starea de alertă pe bazinul Nistrului a fost ridicată la începutul lunii aprilie.

 

 


