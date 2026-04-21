Directoarele grădinițelor nr. 12 și 17 din municipiul Soroca au fost realease în funcție

Prin dispozițiile viceprimarului municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, semnate în această lună, Alesea Oțel și Tatiana Palamarciuc au fost numite directoare ale grădinițelor pe care le-au condus pentru încă un mandat de cinci ani. Managerele grădinițelor, au participat și câștigat la concursurile organizate de Primăria Soroca pentru aceste funcții.

Ambele doamne au deținut această funcție și până acum, Alesea Oțel la Instituția de Educație Timpurie nr. 12 din sectorul Soroca Nouă al municipiului, iar Tatiana Palamarciuc, la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 din sectorul fostei fabrici de articole tricotate.