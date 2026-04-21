Abandonul și absenteismul școlar au fost discutate la Ministerul Educației și Cercetării

Mecanismele de prevenire a abandonului și absenteismului școlar au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Ministerul Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților direcțiilor raionale/municipale de educație, mediatorilor comunitari și organizațiilor obștești rome, precum și a partenerilor de dezvoltare, inclusiv Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova.

Discuțiile au vizat principalele provocări și soluții pentru combaterea acestor fenomene, cu accent pe copiii din comunitățile vulnerabile. Participanții au evidențiat necesitatea consolidării mecanismelor interinstituționale de intervenție timpurie, subliniind rolul esențial al mediatorilor comunitari și educaționali în identificarea copiilor aflați în afara sistemului educațional.

Un accent aparte a fost pus pe colaborarea cu părinții și pe creșterea nivelului de conștientizare a importanței educației, precum și pe necesitatea dezvoltării competențelor cadrelor didactice pentru activitatea în medii multiculturale.

În cadrul evenimentului, Ivan Duminica, șef al Serviciului politici în domeniul relațiilor interetnice din cadrul MEC, a menționat: „Prevenirea fenomenelor de abandon și absenteism școlar necesită o abordare sistemică, bazată pe parteneriat interinstituțional, monitorizare constantă și sprijin adaptat nevoilor fiecărui copil. Este esențial să intervenim timpuriu și să oferim nu doar acces la educație, ci și condiții reale pentru menținerea copiilor în școală”.