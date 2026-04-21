Amendă de 100 de mii de lei și anularea permisului pentru un șofer care a refuzat testarea alcoolscopică

De către
Dorina Cioca
Un bărbat din Florești a fost recunoscut vinovat de instanța de judecată după ce a refuzat să fie testat pentru alcool, deși era suspectat că a urcat la volan în stare de ebrietate. Cazul a avut loc în august 2025, în timpul nopții.

Potrivit materialelor din dosar, bărbatul a fost oprit de polițiști în trafic. Oamenii legii au observat un comportament suspect și au simțit miros de alcool. Șoferului i s-a propus să fie testat cu aparatul „Drager”, dar acesta a refuzat. Ulterior, a refuzat și examinarea medicală.

În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vina. El a declarat că, înainte de a urca la volan, a consumat alcool. Acesta a mai spus că a plecat de acasă după un conflict în familie și nu a conștientizat consecințele refuzului.

Martorii, polițiști implicați în caz, au confirmat că șoferul a refuzat testarea atât la fața locului, cât și la inspectoratul de poliție. De asemenea, aceștia au precizat că bărbatului i s-au explicat consecințele legale, dar el a refuzat în continuare.

Instanța a stabilit că vinovăția a fost demonstrată prin probele prezentate, inclusiv declarațiile inculpatului și ale martorilor.

Pentru fapta comisă, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 100 de mii de lei. Totodată, acesta a rămas fără dreptul de a conduce mijloace de transport.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile
prin intermediul Judecătoriei Soroca sediul Florești.


Articolul precedentSărăcia cumpără voturi în Moldova: femeile și pensionarii, în centrul corupției electorale
Articolul următorAbandonul și absenteismul școlar au fost discutate la Ministerul Educației și Cercetării
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

