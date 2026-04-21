Amendă de 100 de mii de lei și anularea permisului pentru un șofer care a refuzat testarea alcoolscopică

Un bărbat din Florești a fost recunoscut vinovat de instanța de judecată după ce a refuzat să fie testat pentru alcool, deși era suspectat că a urcat la volan în stare de ebrietate. Cazul a avut loc în august 2025, în timpul nopții.

Potrivit materialelor din dosar, bărbatul a fost oprit de polițiști în trafic. Oamenii legii au observat un comportament suspect și au simțit miros de alcool. Șoferului i s-a propus să fie testat cu aparatul „Drager”, dar acesta a refuzat. Ulterior, a refuzat și examinarea medicală.

În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vina. El a declarat că, înainte de a urca la volan, a consumat alcool. Acesta a mai spus că a plecat de acasă după un conflict în familie și nu a conștientizat consecințele refuzului.

Martorii, polițiști implicați în caz, au confirmat că șoferul a refuzat testarea atât la fața locului, cât și la inspectoratul de poliție. De asemenea, aceștia au precizat că bărbatului i s-au explicat consecințele legale, dar el a refuzat în continuare.

Instanța a stabilit că vinovăția a fost demonstrată prin probele prezentate, inclusiv declarațiile inculpatului și ale martorilor.

Pentru fapta comisă, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 100 de mii de lei. Totodată, acesta a rămas fără dreptul de a conduce mijloace de transport.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile

prin intermediul Judecătoriei Soroca sediul Florești.