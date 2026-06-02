Pliculețele cu nicotină: noua strategie a industriei tutunului pentru atragerea tinerilor, avertizează OMS

Vânzările au explodat la nivel global, iar Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra tacticilor prin care companiile din industria tutunului promovează pliculețele cu nicotină în rândul adolescenților și tinerilor adulți. Pliculețele cu nicotină se numără printre produsele cu cea mai rapidă creștere pe piața globală, notează www.sanatateinfo.md.

În 2024, vânzările au depășit 23,4 miliarde de unități, înregistrând o creștere de peste 50% într-un singur an. Cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun din mai 2026, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat un raport care documentează modul în care marile companii transnaționale din industria tutunului promovează aceste produse și avertizează asupra riscurilor asociate consumului lor, în special în rândul tinerilor.

Pliculețele cu nicotină nu conțin frunze de tutun, ci sunt alcătuite din pulbere de nicotină, celuloză, arome și îndulcitori. Acestea sunt plasate între buza superioară și gingie și au fost introduse pe piață în 2016. Producătorii le-au prezentat drept produse moderne, discrete și cu risc redus, însă raportul OMS subliniază că aceste afirmații nu sunt susținute de dovezile științifice disponibile.

O piață dominată de giganții industriei tutunului

Raportul arată că piața este controlată de șapte companii transnaționale care comercializează 14 branduri distincte. Printre acestea se numără ZYN, VELO, LYFT, on!, Nordic Spirit, Zone X și Skruf.

Cel mai vândut brand la nivel mondial este ZYN, deținut de Philip Morris International și Swedish Match. În Statele Unite, produsul era disponibil în peste 150.000 de puncte de vânzare în 2024, comparativ cu aproximativ 9.000 în 2017. OMS atrage atenția că aceleași companii continuă să promoveze și să extindă simultan piețele pentru țigaretele convenționale, fapt care ridică semne de întrebare privind argumentul reducerii riscurilor utilizat în comunicarea comercială.

Nicotină în concentrații ridicate și risc crescut de dependență

Potrivit raportului, concentrația de nicotină diferă semnificativ de la un produs la altul. Unele pliculețe ajung la 50 sau chiar 150 mg de nicotină per gram, niveluri care depășesc cu mult dozele utilizate în produsele terapeutice pentru renunțarea la fumat.

OMS avertizează că aceste produse pot iniția, menține sau amplifica dependența de nicotină. Unele branduri promovează chiar game de intensitate progresivă, de la produse destinate „începătorilor” până la variante pentru utilizatori „avansați” sau „experți”, încurajând astfel consumul unor doze tot mai mari.

Raportul menționează și utilizarea unor tehnologii care accelerează absorbția nicotinei. Producătorul Swedish Match susține că produsul său poate crește dizolvarea nicotinei cu 77% în doar cinci minute.

Ambalaje inspirate din dulciuri și risc de otrăvire la copii

Un aspect care îngrijorează specialiștii este modul în care unele produse sunt prezentate consumatorilor. Pliculețele sunt comercializate în ambalaje și sub denumiri care amintesc de produse de cofetărie, precum „Bubble Gum”, „Gummy Bears” sau „Cherry Punch”.

O singură cutie poate conține până la 120 mg de nicotină, în timp ce efecte toxice la copii au fost raportate la doze cuprinse între 1 și 4 mg. Datele din Statele Unite arată că aproximativ 70% dintre apelurile către centrele de toxicologie privind expunerea la pliculețe cu nicotină au implicat copii cu vârsta sub cinci ani.

Cum sunt atrași adolescenții și tinerii

Raportul OMS identifică mai multe tactici de marketing utilizate pentru a atrage consumatori tineri.

Printre acestea se numără construirea unei identități de brand asociate cu energia, libertatea, independența și succesul personal. Denumiri precum LYFT, Rush, Boost, VOLT sau Thunder sugerează dinamism și performanță, iar sloganuri precum „Find your ZYN” promovează ideea de echilibru și dezvoltare personală.

Un rol important îl joacă și marketingul digital. Publicitatea pentru pliculețele cu nicotină este prezentă pe platforme populare în rândul tinerilor, precum Instagram, TikTok, YouTube, Facebook și X. Un studiu realizat în 2021 de Campaign for Tobacco-Free Kids a documentat că British American Tobacco a plătit 77 de influenceri pentru promovarea produselor VELO către o audiență potențială de 537 de milioane de persoane.

OMS evidențiază și utilizarea aromelor ca instrument de atragere a tinerilor. Produsele sunt disponibile într-o gamă largă de variante dulci, fructate sau inspirate din băuturi alcoolice, iar producătorii folosesc inclusiv denumiri vagi precum „smooth” sau „chill” pentru a evita restricțiile privind aromele caracterizante.

Promovarea consumului ascuns

O altă strategie identificată de raport constă în promovarea utilizării discrete a produselor. Sloganuri precum „Forget the rules”, „Anytime, anywhere”, „No smoke, no vapour” sau „More convenient, less noticeable” sunt asociate cu imagini din spații unde fumatul este interzis.

OMS avertizează că unele materiale publicitare promovează explicit utilizarea produselor fără ca părinții sau profesorii să observe consumul.

Efectele asupra sănătății și fenomenul consumului multiplu

Potrivit dovezilor științifice independente analizate de OMS, nicotina este asociată cu un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare, respiratorii și gastrointestinale și poate contribui la dezvoltarea cancerului pe termen lung.

În cazul adolescenților, nicotina afectează dezvoltarea creierului aflat încă în formare. Raportul subliniază că pliculețele cu nicotină nu înlocuiesc alte produse cu nicotină, ci funcționează frecvent ca o poartă de intrare către acestea. În Statele Unite, peste trei sferturi dintre tinerii care utilizează pliculețe consumă și alte produse din tutun, iar un studiu realizat în Marea Britanie a constatat că 56% dintre utilizatori fumau concomitent țigarete convenționale.

Reglementări insuficiente și recomandările OMS

La sfârșitul anului 2024, doar 16 țări interziseseră complet vânzarea pliculețelor cu nicotină. Alte 32 de state au ales să le reglementeze, însă restricțiile privind aromele sunt aplicate în doar cinci țări. Publicitatea, promovarea și sponsorizarea sunt interzise în 21 de state, iar vânzarea către minori este limitată în 26.

OMS consideră că numeroase lacune legislative permit extinderea pieței și recomandă măsuri stricte pentru protejarea sănătății publice. Printre acestea se numără interzicerea aromelor, eliminarea publicității și a promovării prin influenceri, limitarea accesului minorilor, introducerea unor avertismente de sănătate vizibile pe ambalaje, stabilirea unor plafoane pentru conținutul de nicotină și aplicarea unor taxe care să reducă accesibilitatea produselor pentru tineri.

În contextul creșterii rapide a consumului la nivel mondial, raportul OMS atrage atenția că pliculețele cu nicotină reprezintă o provocare tot mai mare pentru sănătatea publică și solicită autorităților să acționeze înainte ca o nouă generație de consumatori să devină dependentă de nicotină.