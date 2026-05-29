47 de absolvenți și-au luat rămas bun de la profesorii Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi a răsunat ultimul clopoțel pentru 47 de absolvenți ai Liceului Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca. Clasele a XII-a „A” și XII-a „B”, dar și elevii care trec de treapta gimnazială, au fost cei care atrăgeau privirile elevilor mai mici și ale părinților.

Îmbrăcați de sărbătoare, cu zâmbete, care uneori se combinau și cu lacrimi, aceștia, mândri de reușitele de peste ani, s-au bucurat de sărbătoarea dedicată lor. Discursuri, cântece, dansuri și flori, toate s-au perindat în ora petrecută în curtea liceului, care a fost până acum martoră la jocuri, întârzieri, poznele și tristețile elevilor. Chiar dacă au planuri mari, aceștia nu vor uita de cei care i-au format și susținut din clasele primare până la absolvire.