Este potabilă apa cu miros „specific” din robinetele sorocenilor?

În ultimii ani, în această perioadă mirosul apei din robinetele sorocenilor, și nu numai, stârnește supărarea consumatorilor. Unii întreabă pe Facebook sau alte rețele de socializare ce e cu mirosul apei, alții preferă să o procure îmbuteliată, sau merg la izvoare după apă potabilă.

Anterior și reprezentații SA „Regia Apă-Canal Soroca” ne-au asigurat că deși apa din robinetele sorocenilor are un miros specific… este potabilă. Problema între timp nu este rezolvată, iar mirosul apei din robinete îi îngrijorează pe cetățenii, care încă nu au uitat de criza ecologică de pe Nistru de acum câteva luni.

Nicolae Sandu, directorul adjunct al IIS „Acva-Nord” ne-a asigurat că apa din robinete este în continuare potabilă. „Mirosul acesta al apei vine din Nistru, specialiștii știu de aceasta. Mirosul acesta de dust este provocat cred de la combinația acelor pete de ulei de pe râu care au intrat în reacție cu vegetația, cu algele. Și de la asta este mirosul acesta de dust. Apa la captare este curată, dar ca să combatem mirosul am majorat clorul de la 0,5 mg/l la 07 mg/l, dar tot nu prea ajută. La rece nu se simte, dar când e apa caldă, la baie, este miros. Instituția a anunțat Ministerul Mediului despre situația dată. Apa este potabilă, nu prezintă pericol, problema este doar în mirosul ei” afirmă acesta.

Despre problema mirosului apei ce apare în această perioadă, a scris „Observatorul de Nord” și în alți ani.

„Apa are un miros din cauza distrucției algelor care sunt în Nistru. Vedeți că nivelul apei e destul de scăzut, și viteza de mișcare a apei este tot mai mică, anul acesta nici viitură n-a fost și nu s-au spălat resturile vegetale care sunt în apă. Când apa este rece, nu se simte, dar când se încălzește, trece prin cazan, prin boiler, apare acel miros, dar mirosul nu e de la produse petroliere sau de uleiuri, care erau atunci în criza ecologică de pe Nistru. Pur și simplu, când se încălzește apa apare mirosul ăsta” ne-a spus Vladimir Guțu, Șeful Centrului de Sănătate Publică Soroca.

Până a ajunge în robinetele noastre, apa este analizată la cel puțin două laboratoare, cel al SA „Regia Apă-Canal Soroca” și al Centrului de Sănătate Publică Soroca.

„Apa se verifică după trei grupuri mari de indicatori: bacteriologici, sanitaro-chimici și organoleptici, continuă domnul Guțu. Deci după indicatorii bacteriologici, apa este bună, totul este bine. La indicatorii chimici, apa este bună, în limitele normei, inclusiv și în râul Nistru, dar și în rețea. Nu corespunde după indicatorul organoleptic, la miros. Noi sperăm că după ploile acestea să crească nivelul apei și să spele algele, căci asta este o problemă de sezon. Anul trecut, tot așa am avut și în ultimii 5-6 ani, exact în perioada asta, aprilie-mai, când se încălzește apa Nistrului, se încep a înmulți algele acestea brune”.

Amintim că acum o săptămână și la Bălți autoritățile s-au revoltat pe mirosul apei care vine din Nistru.