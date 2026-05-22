Sute de persoane au participat la Maratonul „EU pentru Drochia” / VIDEO

Piața Independenței din Drochia a găzduit cea de-a treia ediție a Maratonului „EU pentru Drochia”, eveniment care a reunit sute de participanți de diferite vârste, inclusiv persoane cu dizabilități.

Maratonul a fost organizat de Consiliul Raional Drochia, cu sprijinul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății, Ambasadei Austriei la Chișinău și Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii, având drept scop promovarea modului sănătos de viață și încurajarea activităților sportive.

Participanții au primit tricouri personalizate cu logoul evenimentului, iar programul a început cu discursurile autorităților și activități de încălzire pentru toate vârstele.

Un moment special al competiției a fost cursa persoanelor cu dizabilități, susținută și aplaudată de public. La maraton au participat elevi, tineri și adulți din întregul raion Drochia. La final, câștigătorii au fost premiați cu medalii, diplome și premii speciale, iar organizatorii au subliniat că evenimentul a devenit deja o tradiție dedicată sportului și solidarității în comunitate.