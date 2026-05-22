Președinta Maia Sandu, premiată la Forumul GLOBSEC de la Praga: „Este o onoare să reprezint cetățenii Republicii Moldova”

Președinta Maia Sandu a fost distinsă cu Premiul GLOBSEC în cadrul Forumului internațional de la Praga, una dintre cele mai importante reuniuni dedicate securității și viitorului Europei. Distincția i-a fost acordată alături de președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, transmite MOLDPRES.

Organizatorii GLOBSEC Forum au motivat acordarea premiului Maiei Sandu prin „angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Moldovei în stabilitate și reforme”.

În discursul său, șefa statului a dedicat distincția cetățenilor Republicii Moldova, vorbind despre rezistența societății în fața presiunilor externe și despre alegerea fermă a parcursului european.

„Celor care timp de trei decenii au luptat pentru democrație, celor care, prin vot, i-au scos afară pe autocrați și oligarhi. Și celor care au votat pentru Europa în pofida presiunilor și amenințărilor rusești — celor care au refuzat să fie cumpărați sau intimidați. Și celor care merg în fiecare zi la muncă. Sunt aici datorită lor. Este o onoare să îi reprezint”, a declarat Maia Sandu.

Premiul vine într-un moment în care Republica Moldova își accelerează procesul de integrare europeană și încearcă să facă față provocărilor de securitate generate de războiul din regiune și de presiunile Federației Ruse.

Participarea Maiei Sandu la Forumul GLOBSEC de la Praga a inclus și întrevederi cu lideri europeni, discuții despre extinderea Uniunii Europene și despre sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de reforme și consolidare democratică.