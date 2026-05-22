O bătrână de 74 de ani, victima unei escrocherii de 250 000 de lei. Doi suspecți au fost reținuți

Două persoane au fost reținute de polițiștii din municipiul Chișinău, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie.

Este vorba despre o tânără de 18 ani din Letonia, care ar fi acționat în calitate de „curier”, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea sumelor obținute prin înșelăciune.

Potrivit Poliției, victima, o femeie de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250 000 de lei, într-un pretins „cont bancar securizat”, fiind indusă în eroare de membrii grupării.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 5600 de dolari în numerar și un pistol deținut legal, dar cu actele permisive expirate.

Conform anchetei, tânăra se deplasa periodic în Republica Moldova pentru a participa la activitățile infracționale. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul – reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.