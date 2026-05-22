O bătrână de 74 de ani, victima unei escrocherii de 250 000 de lei. Doi suspecți au fost reținuți

De către
OdN
-
0
68

Două persoane au fost reținute de polițiștii din municipiul Chișinău, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie.

Este vorba despre o tânără de 18 ani din Letonia, care ar fi acționat în calitate de „curier”, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea sumelor obținute prin înșelăciune.

Potrivit Poliției, victima, o femeie de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250 000 de lei, într-un pretins „cont bancar securizat”, fiind indusă în eroare de membrii grupării.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 5600 de dolari în numerar și un pistol deținut legal, dar cu actele permisive expirate.

Conform anchetei, tânăra se deplasa periodic în Republica Moldova pentru a participa la activitățile infracționale. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul – reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentDe Ziua Înălțării, au fost comemorați cei 78 de ostași români îngropați în Cimitirul Eroilor din Stoicani / VIDEO
Articolul următorAplicații de Protecție Civilă desfășurate în satul Dubna / GALERIE FOTO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.