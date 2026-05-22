Noi detalii despre cazul profesoarei agresate: De la ce a pornit conflictul?

Poliția documentează circumstanțele conflictului produs într-o instituție de învățământ din raionul Dubăsari, după ce o profesoară și mama unui elev s-ar fi agresat reciproc în urma unei dispute izbucnite în incinta școlii.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General al Poliției pentru TVR Moldova, oamenii legii au fost sesizați de administrația instituției de învățământ despre un conflict dintre un cadru didactic și părintele unui elev. Conform datelor preliminare, aflate încă în curs de verificare, tensiunile ar fi apărut după ce profesoara ar fi aplicat minorului un gest disciplinar considerat necorespunzător.

Ulterior, discuțiile dintre cadrul didactic și mama copilului au degenerat într-o altercație fizică. Femeia a depus o plângere la poliție, susținând că a fost îmbrâncită de profesoară în timpul conflictului și s-a lovit.

Poliția precizează că atât cadrul didactic și mama elevului, cât și copilul au fost supuși expertizei medico-legale. Rezultatele examinării au constatat vătămări corporale neînsemnate în toate cele trei cazuri.

În prezent, polițiștii desfășoară verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Oamenii legii urmează să audieze persoanele implicate și martorii, să acumuleze materialul probator necesar și să decidă asupra măsurilor legale care se impun.

Cazul a atras atenția și a Ministerului Educației și Cercetării, care s-a autosesizat joi după apariția informațiilor despre presupusa agresiune asupra unui cadru didactic debutant chiar în sala de clasă. Ministerul a anunțat că a sesizat poliția și a dispus intervenția specialiștilor Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică pentru evaluarea psihologică a profesorului și a elevilor care au asistat la incident.

MEC a condamnat orice formă de violență în instituțiile de învățământ și a subliniat că școala trebuie să rămână un spațiu sigur, bazat pe respect reciproc. Reprezentanții ministerului au reamintit că legislația a fost modificată în urmă cu doi ani prin introducerea noțiunii de ultragiere a cadrelor didactice, pentru a oferi o protecție suplimentară profesorilor.