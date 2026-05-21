Munți de bani stau pe loc! Aproape 56 de miliarde de lei zac în conturi fără dobândă

Depozitele din băncile Republicii Moldova au depășit pragul de 147,5 miliarde de lei la sfârșitul lunii aprilie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Economiile populației continuă să reprezinte principalul motor al creșterii, persoanele fizice deținând aproape 91,1 miliarde de lei în conturi și depozite.

Datele BNM arată că depozitele totale în sistemul bancar au ajuns la aproximativ 147,57 miliarde de lei, dintre care circa 97,24 miliarde de lei sunt în moneda națională, iar alte 50,33 miliarde de lei – în valută străină.

Populația rămâne cel mai mare deponent al băncilor, cu depozite totale de aproximativ 91,1 miliarde de lei. Din această sumă, peste 57,8 miliarde de lei sunt păstrate în lei moldovenești, iar aproximativ 33,2 miliarde de lei în valută.

Totodată, companiile și alte persoane juridice dețin în bănci aproximativ 56,47 miliarde de lei, dintre care 39,38 miliarde de lei în lei și 17,09 miliarde de lei în valută.

Cea mai mare parte a economiilor este păstrată în depozite la termen cu dobândă, care însumează peste 58,7 miliarde de lei, ceea ce sugerează că deponenții continuă să prefere instrumentele care oferă venituri din dobânzi.

Liderul pieței după volumul depozitelor este Moldova-Agroindbank, cu aproape 54,7 miliarde de lei atrași de la clienți. Pe locul doi se află Moldindconbank, cu aproximativ 35,7 miliarde de lei, iar Victoriabank ocupă poziția a treia, cu aproape 22 miliarde de lei.

Datele mai arată că depozitele la vedere, fără dobândă, rămân ridicate, depășind 55,8 miliarde de lei, ceea ce indică faptul că o parte importantă din bani este păstrată pentru cheltuieli și operațiuni curente, nu pentru economisire pe termen lung.