Elevii de la Liceul „Alexandr Pușkin” din Soroca au descoperit profesia de polițist în cadrul unei vizite la Inspectoratul de Poliție

De către

Elevii clasei a IX-a de la Liceul „Alexandr Pușkin” din Soroca au fost oaspeții Inspectoratul de Poliție Soroca, în cadrul unei activități educative menite să le ofere o imagine reală asupra profesiei de polițist și a modului de funcționare a subdiviziunilor polițienești.

Pe parcursul vizitei, elevii au avut ocazia să afle detalii despre munca polițiștilor din diferite structuri, despre responsabilitățile zilnice, dar și despre importanța respectării legii și a siguranței publice.

Reprezentanții Inspectoratului le-au prezentat tinerilor echipamentele utilizate în activitatea de serviciu și au răspuns la întrebările acestora, transformând întâlnirea într-o experiență interactivă și educativă.

Activitatea are drept scop orientarea profesională a elevilor și consolidarea încrederii între tineri și instituțiile de ordine publică.

1 de 7