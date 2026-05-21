Elevii de la Liceul „Alexandr Pușkin” din Soroca au descoperit profesia de polițist în cadrul unei vizite la Inspectoratul de Poliție

De către
OdN
-
0
84

Elevii clasei a IX-a de la Liceul „Alexandr Pușkin” din Soroca au fost oaspeții Inspectoratul de Poliție Soroca, în cadrul unei activități educative menite să le ofere o imagine reală asupra profesiei de polițist și a modului de funcționare a subdiviziunilor polițienești.

Pe parcursul vizitei, elevii au avut ocazia să afle detalii despre munca polițiștilor din diferite structuri, despre responsabilitățile zilnice, dar și despre importanța respectării legii și a siguranței publice.

Reprezentanții Inspectoratului le-au prezentat tinerilor echipamentele utilizate în activitatea de serviciu și au răspuns la întrebările acestora, transformând întâlnirea într-o experiență interactivă și educativă.

Activitatea are drept scop orientarea profesională a elevilor și consolidarea încrederii între tineri și instituțiile de ordine publică.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedent14 soroceni au fost premiați pentru contribuția la dezvoltarea culturii / GALERIE FOTO
Articolul următorSeminar de instruire la Soroca. Accent pe recunoașterea rapidă a accidentului vascular cerebral
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.