Primele doze de vaccin împotriva meningococului B, administrate la Chișinău și Ungheni

În Republica Moldova au fost administrate primele doze de vaccin împotriva infecției meningococice de tip B (MenB), acestea fiind deja înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Până în prezent, au fost imunizați trei copii în municipiul Chișinău și unul în raionul Ungheni, transmite IPN.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, infecția meningococică rămâne una dintre cele mai severe boli bacteriene invazive, cu evoluție rapidă și risc crescut de complicații grave sau deces, în special la copiii mici.

Datele epidemiologice arată că, în anul 2025, în Moldova au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care patru s-au soldat cu deces. Cele mai multe cazuri au fost raportate la copiii sub 5 ani, categorie considerată cu risc sporit. În primele patru luni ale anului curent au fost raportate opt cazuri, inclusiv un deces la un copil cu vârsta sub un an.

Specialiștii precizează că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave ale bolii și a deceselor asociate infecției meningococice. Vaccinul este recomandat pentru imunizarea activă a sugarilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 luni, conform unei scheme care prevede administrarea a două doze a câte 0,5 ml, la un interval de cel puțin două luni, dar nu mai târziu de șase luni de la inițierea schemei.

Vaccinul împotriva infecției meningococice de tip B a fost recepționat în țară pe 2 mai, iar distribuirea acestuia către instituțiile medico-sanitare din teritoriu a avut loc în perioada 12-14 mai.