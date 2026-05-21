Tradiţii şi obiceiuri de Ispas. Ce semnificaţie are sărbătoarea Înălţării Domnului

Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Înălţarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creştin, celebrată la 40 de zile după Paşte. În tradiţia populară, această zi este cunoscută şi sub denumirea de Ispas.

Sărbătoarea aminteşte de momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer în faţa ucenicilor săi, după Înviere. În această zi, credincioşii se salută cu „Hristos s-a Înălţat!”, iar răspunsul tradiţional este „Adevărat s-a Înălţat!”.

În multe localităţi din țară, oamenii merg la biserică, participă la slujbe şi organizează parastase pentru pomenirea celor răposaţi. Totodată, sunt îngrijite mormintele celor plecaţi dintre cei vii, iar familiile împart pomeni.

De Ispas sunt legate şi numeroase tradiţii populare. Potrivit credinţei populare, vremea din această zi ar putea prevesti cum va fi vara, iar gospodarii ies pe câmp pentru a vedea starea culturilor agricole. În unele regiuni ale ţării, sărbătoarea mai este numită şi „Paştele cailor”.

Cu prilejul Înălţării Domnului, joi şi vineri, în aproximativ 130 de localităţi din Republica Moldova este marcat hramul satului sau al oraşului, eveniment însoţit de tradiţionalele festivităţi locale, mese de sărbătoare şi programe artistice.