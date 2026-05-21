Peste 100 de hectare de pădure, stropite cu pesticide. Măsura, necesară pentru protejarea stejarilor

Agenția „Moldsilva” supraveghează în permanență starea pădurilor și intervine ori de câte ori este necesar pentru a preveni răspândirea dăunătorilor și a proteja fondul forestier. În baza cercetărilor silvopatologice realizate în perioada vară – toamnă 2025 și a monitorizărilor din primăvara anului curent, specialiștii au efectuat lucrări de combatere a dăunătorilor prin tratamente aeriene.

Intervenția a avut loc pe o suprafață de 104 hectare, utilizând drone. Măsura a fost necesară pentru protejarea arboretelor mature de stejar, care erau afectate de insecte dăunătoare precum molia verde a stejarului, cotarul brun și trombarul ghindei.

Tratamentul fitosanitar a fost aplicat în ocoalele silvice Strășeni, Căpriana și Scoreni.

Pe tot parcursul lucrărilor au fost respectate normele de securitate, iar autoritățile publice locale au fost informate și implicate în procesul de colaborare.