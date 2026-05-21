Maia Sandu: „Sunt foarte hotărâtă și am încredere că R. Moldova va deveni parte a UE”

Republica Moldova își menține obiectivul de a adera cu drepturi depline la Uniunea Europeană până în 2030, iar integrarea europeană rămâne „strategia de supraviețuire ca democrație” în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, susține președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, autoritățile de la Chișinău continuă reformele fără să aștepte toate deciziile oficiale ale instituțiilor europene.

„Sunt foarte hotărâtă și am încredere că R. Moldova va deveni parte a UE. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile UE și statele membre UE vor sprijini agenda noastră”, a declarat Maia Sandu, într-un interviu acordat la Strasbourg pentru Deutsche Welle și RFI.

Întrebată despre posibilitatea unei aderări în două etape sau a unui statut de membru parțial înainte de aderarea deplină, Maia Sandu a declarat că autoritățile discută în prezent doar despre integrarea completă în Uniunea Europeană.

„Lucrăm acum la aderarea cu drepturi depline, acesta este un proces bazat pe merite. Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline”, a spus președinta.

Referindu-se la conflictul transnistrean, Maia Sandu a declarat că regiunea din stânga Nistrului rămâne o problemă de securitate din cauza prezenței ilegale a trupelor ruse, însă autoritățile încearcă să apropie economic și social cele două maluri ale Nistrului.

„Am luat măsuri în domeniul economic și financiar, observăm că tot mai mulți oameni vin acum să lucreze pe malul drept al Nistrului. Oamenii din regiunea transnistreană au văzut că nu se pot baza pe Rusia, deoarece au trecut printr-o criză energetică în mijlocul iernii, când Rusia a oprit furnizarea de gaze. Există încă o problemă de securitate, deoarece Rusia menține trupe ilegal pe teritoriul nostru. Dar sperăm să avem o oportunitate geopolitică de a rezolva această problemă în mod pașnic. Desigur, acesta este angajamentul – de a rezolva conflictul în mod pașnic. Așadar, lucrăm la această problemă, precum și la celelalte angajamente în materie de reforme pe care le avem pe calea integrării noastre în UE”, a punctat șefa statului.

Obiectivul actual al autorităților este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ca stat independent, însă Maia Sandu nu exclude și analizarea altor opțiuni, inclusiv în contextul discuțiilor despre Unirea cu România, dacă integrarea europeană nu va fi posibilă.

„Acum lucrăm din greu pentru ca R. Moldova să devină parte a UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă acest lucru nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, desigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este să menținem pacea în Moldova și să menținem Moldova parte a lumii libere”, a declarat Maia Sandu.

Precizăm că Maia Sandu efectuează în această săptămână vizite la Parlamentul European, în Țările de Jos și Republica Cehă. Vizita se înscrie în seria de contacte bilaterale ale președintei cu țările membre ale UE pentru a avansa procesul de aderare la Uniunea Europeană.