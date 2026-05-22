„Adio, grădiniță!” la IET „Prichindel” pentru grupa „Albinuța”

La Instituția de Educație Timpurie „Prichindel” a avut loc astăzi emoționanta sărbătoare „Adio, grădiniță!” pentru copiii din grupa „Albinuța”. Cei 19 micuți au marcat sfârșitul unei etape frumoase din copilărie printr-un program artistic plin de emoție și bucurie.

Sub îndrumarea educatoarei Melinte Liudmila, copiii au recitat poezii, au prezentat o scenetă și au interpretat cântece dedicate grădiniței, părinților și educatorilor care le-au fost alături în primii ani de viață.

Directorul instituției, Popa Diana, a felicitat absolvenții grupei „Albinuța” și le-a urat mult succes în noua etapă. Sărbătoarea „Adio, grădiniță!” a fost un moment memorabil, plin de zâmbete, emoții și amintiri frumoase pentru toți cei prezenți.