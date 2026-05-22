Stoicani, Dubna și Redi-Cereșnovăț pornesc spre amalgamare voluntară cu Volovița și Parcani

Mai multe localități din raionul Soroca au făcut un nou pas spre reorganizarea administrativă prin amalgamare voluntară. Consiliile locale din Stoicani, Dubna și Redi-Cereșnovăț au aprobat inițierea procesului de amalgamare cu comunele Volovița și Parcani, în cadrul unui proiect care urmărește consolidarea capacităților administrative și atragerea mai eficientă a investițiilor.

Deciziile au fost adoptate în perioada 12–15 mai 2026, după ce anterior Consiliul Comunal Volovița aprobase inițiativa de amalgamare voluntară. Procesul vizează crearea unei unități administrativ-teritoriale comune formate din comuna Volovița, comuna Parcani, satul Redi-Cereșnovăț, comuna Stoicani și satul Dubna din raionul Soroca.

Autoritățile locale susțin că reorganizarea administrativă ar putea aduce beneficii financiare și administrative importante pentru localitățile implicate. În documentele oficiale se arată că noua structură ar îndeplini criteriile prevăzute de legislația privind amalgamarea voluntară, inclusiv pragul minim de populație și continuitatea teritorială.

În documentele aprobate se menționează că localitățile participante speră să obțină o poziție mai avantajoasă în atragerea finanțărilor naționale și externe. Reprezentanții administrațiilor locale insistă însă că actualele hotărâri nu reprezintă decizia finală privind amalgamarea propriu-zisă. Urmează o perioadă de consultări publice, discuții și pregătirea proiectului final de reorganizare administrativă. În această etapă vor fi create grupuri comune de lucru, iar locuitorii vor fi consultați privind avantajele, riscurile și prioritățile comunităților implicate.

Procesul de amalgamare voluntară face parte din reforma administrativ-teritorială promovată la nivel republican, prin care autoritățile încearcă să reducă fragmentarea administrativă și să crească eficiența administrațiilor locale. În următoarele luni, localitățile participante urmează să organizeze consultări publice și să decidă dacă vor merge mai departe cu proiectul de reorganizare.

VEZI ȘI: