Satul Zastânca inițiază procesul de amalgamare voluntară și ia în calcul unirea cu municipiul Soroca

Consiliul Local Zastânca a aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară a localității cu mai multe unități administrativ-teritoriale, inclusiv cu municipiul Soroca. Decizia a fost adoptată pe 18 mai 2026, în baza unei propuneri înaintate de primarul satului Zastânca, Valeriu Covalciuc. Documentul prevede analizarea mai multor scenarii de amalgamare administrativă.

Potrivit deciziei Consiliului Local, printre opțiunile propuse se numără:

* amalgamarea satului Zastânca cu comuna Ocolina și satul Hristici;

* amalgamarea cu comuna Volovița;

* amalgamarea cu Volovița, Ocolina și Hristici;

* amalgamarea cu municipiul Soroca.

Autoritățile locale au decis inițierea oficială a procesului de amalgamare voluntară și au desemnat un grup de lucru care urmează să gestioneze procedurile și consultările necesare. Propunerile vor fi incluse la consultări publice, ca sătenii să-și exprime dorința cu care din aceste localități ar dori să facă amalgamarea.

Din grupul de lucru fac parte primarul Valeriu Covalciuc, secretarul consiliului local, precum și mai mulți consilieri locali. Membrii grupului vor avea sarcina să aplice mecanismele prevăzute de legislația privind amalgamarea voluntară și să prezinte Consiliului Local un raport detaliat privind rezultatele acțiunilor întreprinse.

Decizia Consiliului Local Zastânca vine la scurt timp după ce și alte localități din apropierea municipiului Soroca au început consultări și discuții privind eventuale formule de amalgamare administrativă.

