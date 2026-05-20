PS Antonie a oferit burse elevilor din Soroca și a premiat profesorii pentru promovarea istoriei și literaturii române

Șase elevi din municipiul Soróca au primit burse oferite de Episcopia de Bălți, în cadrul unei vizite efectuate luni, 18 mai 2026, de PS Antonie, Episcopul de Bălți, în mai multe instituții de învățământ din oraș.

Ierarhul, însoțit de PC Protoiereu Ștefan Eftodii, preot slujitor la biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Soroca, a vizitat șase instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” și Colegiul Tehnic Agricol.

Cu această ocazie, PS Antonie a înmânat șase burse ale Episcopiei de Bălți. Fiecare bursier a primit și câte o Carte de rugăciune. Totodată, Episcopul de Bălți a oferit Diplome de gratitudine mai multor profesori de istorie și de limba și literatura română, în semn de apreciere pentru contribuția lor la educarea tinerei generații și promovarea valorilor naționale.

Diplome de gratitudine au fost oferite profesorilor de istorie Viorica Macovei și Natalia Străinu de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Angelei Zeamă de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Nataliei Muntean și Olesei Balan de la Liceul Teoretic „Petru Rareș”, precum și lui Mihai Zeamă de la Colegiul de Arte „N. Botgros”.

De asemenea, au fost apreciate profesoarele de limba și literatura română Diana Bulat de la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Stela Repeșco de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Doina Baciu de la Colegiul de Arte „N. Botgros” și Angela Melnic de la Colegiul Tehnic Agricol.

Elevii care au obținut bursa „Mecena Vasile Stroescu” au primit în dar și volumul „Vasile Stroescu – voievodul mărinimiei”, semnat de Tudor Țopa și Liviu Belâi, carte donată Episcopiei de Bălți de către autori.

Reprezentanții instituțiilor de învățământ au mulțumit Episcopiei de Bălți pentru sprijinul oferit elevilor proveniți din familii cu venituri modeste. Mesaje de recunoștință au transmis și bursierii. PS Antonie le-a mulțumit profesorilor pentru „munca lor jertfelnică în procesul de educație a tinerei generații” și a menționat că bursele sunt oferite cu sprijinul financiar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

Elevii soroceni care s-au bucurat de bursă sunt: Ana-Maria Mînăscurtă – Bursa „Mecena Vasile Stroescu” (Liceul Teoretic ”Petru Rareș”), Alexandra Chertoca – Bursa „Mitropolit Visarion Puiu” (Liceul Teoretic ”Ion Creangă”), Ecaterina Romaniuc – Bursa „Mecena Vasile Stroescu” (Liceul Teoretic ”Constantin Stere”), Marius Ceban – Bursa „Mecena Vasile Stroescu” (Colegiul Tehnic-Agricol), Ionela Ceban – Bursa „Mitropolit Visarion Puiu” (Colegiul ”Mihai Eminescu”), Ariadna Țurcan – Bursa „Mecena Vasile Stroescu” (Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”).

Pentru anul de învățământ 2025–2026, Episcopia de Bălți oferă 26 de burse „Mitropolit Visarion Puiu” și 27 de burse „Mecena Vasile Stroescu”. Mitropolitul Visarion Puiu a fost primul ierarh care a păstorit la Bălți în perioada 1923–1935, iar Vasile Stroescu este considerat unul dintre cei mai mari filantropi români din Basarabia, cunoscut pentru sprijinul acordat școlilor, spitalelor și bisericilor.