Satele Șeptelici, Băxani și Șolcani reiau procesul de amalgamare voluntară și acceptă propunerea de a se amalgama cu Rublenița

Procesul de amalgamare voluntară dintre mai multe localități din raionul Soroca a fost relansat, după ce unele consilii locale au abrogat deciziile adoptate anterior și au aprobat noi formule de asociere administrativ-teritorială. În ultimele zile, consiliile locale din Șeptelici, Băxani și Șolcani au votat noi decizii privind inițierea și acceptarea procesului de amalgamare voluntară împreună cu comuna Rublenița și alte localități din zonă.

Consiliul comunal Rublenița a aprobat încă din 6 martie 2026 inițierea procesului de amalgamare voluntară dintre comuna Rublenița, comuna Șolcani, comuna Holoșnița, comuna Cosăuți, satul Șeptelici și satul Băxani. Totodată, autoritățile locale au constituit un grup comun de lucru format din reprezentanți ai administrației publice locale și consilieri.

Ulterior, în satul Șeptelici, consiliul local a modificat o decizie adoptată anterior privind amalgamarea voluntară. Prin hotărârea din 4 mai 2026, autoritățile au exclus din formula inițială comunele Șolcani, Holoșnița și Cosăuți, precum și satul Băxani.

Doar câteva zile mai târziu însă, pe 15 mai 2026, Consiliul sătesc Șeptelici a aprobat o nouă decizie prin care a acceptat propunerea înaintată de Consiliul comunal Rublenița și a inițiat oficial procesul de amalgamare voluntară în formula ce include Rublenița, Șolcani, Holoșnița, Cosăuți, Șeptelici și Băxani. În același timp, au fost desemnați reprezentanții localității în grupul comun de lucru.

Prin aceeași decizie, consilierii din Șeptelici au abrogat două hotărâri anterioare adoptate în martie și mai 2026, care vizau alte formule de amalgamare.

Și în satul Băxani au avut loc modificări de poziție. Într-o decizie adoptată pe 18 mai 2026, Consiliul sătesc Băxani a abrogat o hotărâre anterioară privind acceptarea propunerii de amalgamare voluntară, motivând expirarea termenului și refuzul altor comunități de a participa în formula propusă inițial. În aceeași zi au adoptat o nouă decizie prin care au acceptat inițierea procesului de amalgamare voluntară împreună cu Rublenița, Șolcani, Holoșnița, Cosăuți și Șeptelici. Documentul stabilește și componența grupului local de lucru care va participa la proces.

O situație similară s-a produs și în comuna Șolcani. Pe 18 mai 2026, Consiliul comunal a abrogat o decizie mai veche privind inițierea procesului de amalgamare voluntară.

În aceeași ședință, consilierii au aprobat o nouă decizie prin care au acceptat propunerea de amalgamare voluntară cu Rublenița, Holoșnița, Cosăuți, Șeptelici și Băxani. Hotărârea face referire inclusiv la propunerile și solicitările formulate de comunitate în cadrul audierilor publice organizate pe 15 mai 2026.

Noua decizie adoptată la Șolcani prevede și inițierea oficială a procesului de amalgamare, precum și delegarea reprezentanților localității în grupul comun de lucru.

Procesul de amalgamare voluntară este reglementat de Legea nr. 225/2023 și presupune asocierea benevolă a unităților administrativ-teritoriale pentru crearea unor administrații locale consolidate.

