Ziua Copiilor va fi sărbătorită cu muzică și surprize la Drochia

Primăria orașului Drochia invită locuitorii și oaspeții orașului să participe la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Copilului, care va avea loc pe 1 iunie în Parcul Central Drochia. Organizatorii promit o zi plină de culoare, muzică, surprize și activități pentru întreaga familie.

Programul festiv va începe la ora 14:00 cu un concert organizat de instituțiile de educație timpurie din oraș. Pe parcursul zilei, copiii și părinții vor avea parte de spectacole artistice, teatru, momente muzicale și activități interactive.

La ora 15:30 va evolua Teatrul „Guguță”, iar de la 16:15 va avea loc Gala Sportivilor. Programul artistic va continua cu recitalurile micilor interpreți drochieni, urmate de evoluțiile artiștilor Gaby Drăguță, Kamelia Melnic și Kapushon.

Totodată, cei mici vor avea parte de animatori, surprize dulci, înghețată și multă voie bună. Organizatorii își propun să transforme Parcul Central din Drochia într-un spațiu al copilăriei și al amintirilor frumoase pentru întreaga comunitate.


