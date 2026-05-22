De Ziua Înălțării, au fost comemorați cei 78 de ostași români îngropați în Cimitirul Eroilor din Stoicani / VIDEO

De Ziua Înălțării Domnului, la Cimitirul Eroilor Armatei Române din satul Stoicani, raionul Soroca, au fost comemorați soldații români căzuți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Slujba de pomenire a fost oficiată de preoții Bisericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, în memoria eroilor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă.

Cei prezenți au depus flori la mormintele eroilor și au păstrat un minut de reculegere în semn de respect și recunoștință pentru sacrificiul acestora.

Cimitirul militar din Stoicani este un loc important de memorie pentru comunitate. Aici sunt înmormântați 78 de ostași români, dintre care 14 au rămas necunoscuți.

Prin astfel de ceremonii, memoria eroilor este păstrată vie, iar generațiile tinere sunt îndemnate să nu uite sacrificiile făcute în timpul războiului.