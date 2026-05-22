Șapte sate din raionul Soroca își sărbătoresc astăzi hramul de Sfântul Nicolae

Clopotele bisericilor răsună astăzi în șapte localități din raionul Soroca, unde locuitorii sărbătoresc hramul satului de Sfântul Nicolae. În Dărcăuți, Vădeni, Ocolina, Schineni, Schinenii Noi, Șolcani și Voloave, ziua de 22 mai adună familii, rude și prieteni veniți acasă pentru una dintre cele mai importante sărbători ale comunității.

Dincolo de mesele întinse și bucatele tradiționale pregătite pentru oaspeți, hramul rămâne înainte de toate o sărbătoare a revederii. Pentru mulți, aceasta este ocazia de a reveni în satul natal, de a-i întâlni pe părinți, bunici, cumetri, fini, nași și prieteni pe care nu i-au văzut de luni sau chiar ani.

În multe gospodării, pregătirile au început încă din ajun. Casele au fost puse la punct, iar gospodinele au pregătit mâncăruri tradiționale pentru musafiri. În unele localități sunt organizate și activități culturale sau întâlniri comunitare dedicate sărbătorii.

Hramul satului are o semnificație aparte în satele Moldovei, fiind considerat nu doar un eveniment religios, ci și unul social și familial. În contextul migrației și al depopulării satelor, astfel de zile devin tot mai importante pentru păstrarea legăturilor dintre oameni și pentru menținerea tradițiilor locale.

Pentru mulți locuitori plecați peste hotare sau în alte localități, hramul rămâne unul dintre puținele momente din an în care revin acasă, iar satele prind din nou viață.


