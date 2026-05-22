Creștinii ortodocși îl cinstesc astăzi pe Sfântul Nicolae de Vară

Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 22 mai, pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți și venerați sfinți ai creștinătății. Cu acest prilej, în bisericile din întreaga țară sunt oficiate servicii divine, iar credincioșii participă la rugăciuni și tradiții dedicate sărbătorii cunoscute în popor drept „Sfântul Nicolae de vară”, relatează MOLDPRES.

Considerat ocrotitor al copiilor, al celor nevoiași și al călătorilor, Sfântul Nicolae este cunoscut pentru faptele sale de milostenie și pentru apărarea credinței creștine. În tradiția populară, ziua este asociată cu ritualuri pentru belșug și protecția recoltelor. În unele localități sunt organizate procesiuni religioase pe câmpuri și dealuri, pentru sfințirea terenurilor agricole și a animalelor. Totodată, gospodinele pregătesc și împart colaci și prăjituri, ca simbol al generozității și al comuniunii.

Potrivit datelor Registrului de Stat al Populației, peste 93 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova își sărbătoresc astăzi ziua numelui. Cele mai răspândite prenume sunt Nicolae, purtat de 43.569 de persoane, Nicolai – 32.823 și Nicoleta – 12.726.