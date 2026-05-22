Curs valutar, 22 mai 2026: Euro și dolarul american au crescut

Dorina Cioca
Leul moldovenesc a înregistrat astăzi, 22 mai, mici fluctuații în raport cu principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei.

Moneda europeană, euro, este cotată la 20 lei și 15 bani, în creștere cu 1,83 bani față de ziua precedentă. Și dolarul american s-a apreciat ușor, ajungând la 17 lei și 36 de bani.

Lira sterlină continuă să aibă cea mai mare valoare dintre principalele valute afișate de BNM. Astăzi, aceasta a ajuns la 23 lei și 31 de bani, cu o creștere de peste 5 bani.

În același timp, leul românesc a înregistrat o ușoară scădere. Un leu românesc costă astăzi 3 lei și 84 de bani moldovenești.

Hrivna ucraineană rămâne aproape la același nivel, fiind cotată la 39 de bani moldovenești.


