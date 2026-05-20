Micii preșcolari au descoperit magia lecturii la biblioteca din Soroca / VIDEO

Astăzi, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca s-a transformat într-un tărâm al poveștilor și emoțiilor sincere, odată cu vizita celor 22 de copii de la IET Grădinița nr. 13 „Steluța”. Pentru mulți dintre ei, a fost prima întâlnire cu lumea fascinantă a bibliotecii – un loc unde fiecare carte ascunde aventuri, prietenii și lecții de viață.

Cu ochii plini de curiozitate și zâmbete timide, micii vizitatori au descoperit rafturile pline de povești și au participat la o activitate interactivă menită să îi apropie de lectură și să îi pregătească emoțional pentru un nou început – prima zi de școală.

Discuțiile sincere despre frica de școală, colegii noi și schimbările care urmează au transformat activitatea într-o experiență caldă și apropiată de sufletul copiilor. Jocurile recreative și desenul animat tematic au completat atmosfera de poveste și bună dispoziție.

Prin această întâlnire, cei mici au înțeles că biblioteca și școala nu sunt locuri de care trebuie să se teamă, ci spații unde pot învăța, visa și lega prietenii frumoase. La final, copiii au plecat cu impresii de neuitat și cu promisiunea că vor reveni în „Casa Cărții”, acolo unde poveștile îi vor aștepta mereu cu brațele deschise.

