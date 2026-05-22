Italia își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova: Noi oportunități pentru agricultură

Italia își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană și își exprimă disponibilitatea de a acorda asistență în domeniul politicilor agricole și al dezvoltării oportunităților economice în acest domeniu. Subiectul a fost discutat la Roma, în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor al Italiei, Francesco Lollobrigida, transmite MOLDPRES.

Vizita are loc într-un moment important pentru apropierea Republicii Moldova de standardele europene în sectorul agroalimentar, iar discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării moldo-italiene prin proiecte comune, schimb de experiență și susținerea procesului de armonizare a agriculturii moldovenești cu cerințele Uniunii Europene.

În cadrul întrevederii a fost abordat și proiectul „Sprijin acordat Guvernului Republicii Moldova pentru alinierea la acquis-ul UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale”, care urmează să fie implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova în cooperare cu CIHEAM Bari, pe parcursul următorilor trei ani.

Potrivit Ambasada Italiei în Republica Moldova, întrevederea dintre cei doi oficiali reprezintă „un nou impuls puternic pentru susținerea parcursului european al Chișinăului, inclusiv în domeniul politicilor agricole și al oportunităților economice oferite de agricultură”.

În timpul vizitei ministrei Ludmila Catlabuga la Roma a fost semnat și un nou acord destinat sprijinirii fermierilor moldoveni. Documentul prevede măsuri care vor ajuta producătorii agricoli din Republica Moldova să proceseze și să comercializeze produsele agroalimentare conform cerințelor europene și standardelor internaționale de calitate.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a participat joi, la Roma, la Forumul de Agrobusiness Moldova–Italia, unde a prezentat oportunitățile de dezvoltare ale sectorului agricol și agroalimentar din Republica Moldova și perspectivele de cooperare economică cu partenerii italieni.