Aplicații de Protecție Civilă desfășurate în satul Dubna / GALERIE FOTO

De către
Dorina Cioca
-
0
25

La data de 21 mai 2026, în satul Dubna din raionul Soroca au avut loc aplicații de Protecție Civilă, organizate pentru verificarea modului de reacție al echipelor specializate în situații excepționale.

Potrivit scenariului exercițiului, în urma unor ploi torențiale și a vântului puternic, un drum de acces a fost blocat, iar un copac doborât s-a prăbușit peste un automobil. Echipele de intervenție au acționat rapid pentru înlăturarea obstacolelor și deblocarea carosabilului.

În cadrul aplicațiilor a fost simulată și izbucnirea unui incendiu într-o clădire părăsită din localitate. Formațiunile de Protecție Civilă au intervenit pentru localizarea și stingerea focului, evacuarea persoanelor aflate în interior și acordarea primului ajutor victimelor.

O altă etapă importantă a exercițiului a vizat organizarea unui punct temporar pentru persoanele evacuate. Acolo au fost demonstrate măsurile de cazare și alimentare a sinistraților în cazul unor situații de urgență.

Prin aceste aplicații, autoritățile au urmărit să testeze nivelul de pregătire și capacitatea de reacție a echipelor implicate în gestionarea situațiilor excepționale. Exercițiile au demonstrat importanța intervenției rapide și a colaborării dintre serviciile responsabile pentru protejarea populației în caz de dezastre naturale sau alte incidente majore.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentO bătrână de 74 de ani, victima unei escrocherii de 250 000 de lei. Doi suspecți au fost reținuți
Articolul următorPremierul Alexandru Munteanu, despre evoluția lui Satoshi la Eurovision: „Acesta a reușit să transmită Europei o imagine sinceră a Republicii Moldova”
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.