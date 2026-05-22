Aplicații de Protecție Civilă desfășurate în satul Dubna / GALERIE FOTO

La data de 21 mai 2026, în satul Dubna din raionul Soroca au avut loc aplicații de Protecție Civilă, organizate pentru verificarea modului de reacție al echipelor specializate în situații excepționale.

Potrivit scenariului exercițiului, în urma unor ploi torențiale și a vântului puternic, un drum de acces a fost blocat, iar un copac doborât s-a prăbușit peste un automobil. Echipele de intervenție au acționat rapid pentru înlăturarea obstacolelor și deblocarea carosabilului.

În cadrul aplicațiilor a fost simulată și izbucnirea unui incendiu într-o clădire părăsită din localitate. Formațiunile de Protecție Civilă au intervenit pentru localizarea și stingerea focului, evacuarea persoanelor aflate în interior și acordarea primului ajutor victimelor.

O altă etapă importantă a exercițiului a vizat organizarea unui punct temporar pentru persoanele evacuate. Acolo au fost demonstrate măsurile de cazare și alimentare a sinistraților în cazul unor situații de urgență.

Prin aceste aplicații, autoritățile au urmărit să testeze nivelul de pregătire și capacitatea de reacție a echipelor implicate în gestionarea situațiilor excepționale. Exercițiile au demonstrat importanța intervenției rapide și a colaborării dintre serviciile responsabile pentru protejarea populației în caz de dezastre naturale sau alte incidente majore.