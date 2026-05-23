Rezistență și autodepășire la Campionatul Republicii Moldova de Ultramaraton: performanța lui Iurie Melinte / VIDEO

Rezistența nu înseamnă doar puterea de a merge mai departe atunci când totul este ușor, ci curajul de a continua atunci când corpul obosește, iar mintea începe să se îndoiască. În sport, dar și în viață, adevărata forță se vede în momentele de cumpănă – atunci când fiecare pas cere voință, disciplină și răbdare. Ultramaratonul este una dintre cele mai clare expresii ale acestei lupte interioare, unde victoria nu aparține întotdeauna celui mai rapid, dar celui care găsește puterea de a nu renunța.

Recent, Campionatul Republicii Moldova de Ultramaraton și competiția „Self-Transcendence 24/12/6H Races”, desfășurate în municipiul Chișinău, au reunit sportivi de anduranță din Republica Moldova și din alte țări, într-un eveniment dedicat rezistenței fizice, disciplinei și autodepășirii.

Competiția a fost organizată de Echipa de Maraton Sri Chinmoy, în parteneriat cu Federația de Atletism din Republica Moldova, și a inclus probe de 6, 12 și 24 de ore, considerate printre cele mai dificile provocări din atletismul de rezistență.

Printre participanții care s-au remarcat prin ambiție și perseverență s-a numărat și Iurie Melinte, care a reușit să parcurgă impresionanta distanță de 141 de kilometri după ore întregi de alergare continuă.

Deși rezultatul final a fost sub obiectivul propus înainte de start, performanța sa a devenit o dovadă clară a puterii mentale și a curajului de a merge mai departe chiar și în cele mai dificile momente.

Ultramaratonul este o competiție în care lupta principală nu se dă doar cu distanța, ci și cu propriile limite. După zeci de kilometri parcurși, oboseala devine tot mai apăsătoare, iar corpul începe să ceară oprirea.

Tocmai atunci începe adevărata provocare: capacitatea sportivului de a-și controla gândurile, de a depăși durerea și de a continua, pas cu pas. Pentru Iurie Melinte, experiența trăită pe traseu a reprezentat încă o etapă importantă în procesul său de transformare personală și autodepășire.

Cele mai dificile momente au venit pe parcursul nopții, când epuizarea fizică și psihică devine mult mai intensă. Sportivul a mărturisit că momentul în care a realizat că nu va reuși să atingă obiectivul stabilit a fost unul extrem de greu, însă nu a renunțat.

A continuat cursa, demonstrând că adevărata victorie într-un ultramaraton nu constă doar în cifre sau clasamente, ci în puterea de a rezista și de a merge înainte.

Competiția a evidențiat și spiritul aparte al comunității ultramaratoniștilor. Pe traseu, concurenții nu sunt doar adversari, ci oameni uniți de aceeași dorință de a-și depăși limitele. Zâmbetele obosite schimbate la punctele de hidratare, cuvintele de încurajare și sprijinul voluntarilor prezenți chiar și la ore târzii din noapte, au creat o atmosferă specială, bazată pe respect și solidaritate.

În spatele celor 141 de kilometri parcurși de Iurie Melinte, se află luni întregi de antrenamente, disciplină, sacrificii și multă muncă. Pentru sportiv, această experiență nu a fost doar despre alergare, ci și despre descoperirea unei forțe interioare, pe care o va purta mai departe în toate provocările viitoare.

La finalul competiției, ultramaratonistul a adresat mulțumiri organizatorilor, Echipei de Maraton Sri Chinmoy și Federației de Atletism din Republica Moldova, pentru desfășurarea impecabilă a evenimentului, dar și voluntarilor și tuturor celor care i-au fost alături prin susținere și încurajări.

Performanța campionului drochian Iurie Melinte rămâne un exemplu și o filă memorabilă de istorie a sportului drochian, la nivel național.

La final, fiecare kilometru parcurs a devenit mai mult decât o simplă distanță – a fost o lecție despre voință, răbdare și curaj, dar și puterea de a merge înainte indiferent de obstacole. Prin ambiție și perseverență, Iurie Melinte a demonstrat că adevărata victorie nu se măsoară doar în rezultate, ci în curajul de a-ți depăși propriile limite și de a continua chiar și atunci când pare imposibil.

Elena-Gabriela ȘTIRBU, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia