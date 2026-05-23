Bulboci, Vădeni și Căinarii Vechi inițiază un nou proces de amalgamare voluntară după anularea deciziilor anterioare

Trei administrații locale din raionul Soroca — Bulboci, Vădeni și Căinarii Vechi — au inițiat un nou proces de amalgamare voluntară, după ce autoritățile locale au anulat hotărârile adoptate anterior privind această procedură. Noile decizii au fost aprobate în perioada 19–20 mai 2026 și prevăd constituirea unor grupuri comune de lucru pentru pregătirea procesului de comasare administrativ-teritorială.

Consiliul Comunal Bulboci a aprobat pe 19 mai 2026 Decizia nr. 24/2 „Cu privire la inițierea procesului de amalgamare voluntară”, prin care acceptă propunerea înaintată de primarul comunei, Iurie Cojocaru, privind inițierea amalgamării voluntare a comunei Bulboci cu comunele Căinarii Vechi și Vădeni.

Potrivit documentelor, procesul ar urma să includă localitățile Bulboci, Bulbocii Noi, Căinarii Vechi, Floriceni, Vădeni și Dumbrăveni. Autoritățile locale susțin că între aceste unități administrativ-teritoriale există continuitate teritorială, iar numărul total al populației și distanțele dintre localități corespund criteriilor prevăzute de legislația privind amalgamarea voluntară.

În nota informativă anexată proiectului se menționează că inițierea procesului nu reprezintă o decizie finală privind unirea localităților, ci doar începutul unei etape de analiză, consultare și pregătire. După adoptarea deciziilor de inițiere urmează consultări publice și discuții cu locuitorii privind avantajele, riscurile și impactul procesului de amalgamare.

Totodată, Consiliul Comunal Căinarii Vechi a aprobat pe 20 mai 2026 Decizia nr. 25/2, prin care acceptă propunerea înaintată de comuna Bulboci privind inițierea procesului de amalgamare voluntară și decide participarea comunei în acest proces.

Hotărârea prevede și delegarea reprezentanților comunei Căinarii Vechi în grupul comun de lucru privind amalgamarea voluntară. Din grup fac parte primarul comunei, contabilul-șef, secretarul consiliului și doi consilieri locali.

În paralel, atât Bulboci, cât și Căinarii Vechi au abrogat deciziile adoptate anterior privind inițierea amalgamării voluntare. Consiliul Comunal Bulboci a anulat Decizia nr. 22.3 din 23 februarie 2026, motivând că aceasta ar fi fost „ilegală”. La rândul său, Consiliul Comunal Căinarii Vechi a abrogat două decizii adoptate în martie 2026, argumentând că acestea au fost „incorecte”.

În perioada următoare, administrațiile locale urmează să organizeze consultări și să pregătească proiectele finale de decizie privind eventuala amalgamare a localităților participante.